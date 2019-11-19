我國籍航行美國航線船隊 獲美優質船舶審查

2019-11-19 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



我國籍航行美國航線船隊，今年初通過美國海岸防衛隊（USCG）21世紀優質船舶計畫（Qualship 21）的審查，近日交通部接獲美方頒發的船旗國證書，顯示我國船隊在航安與環保等管理作為，獲得美方高度肯定，自今年7月起我國籍航商所屬航行美國航線的國籍船舶，可與加拿大、德國與日本等27國船舶，一同被視為優質船舶，3年內將大幅減少被美方檢查的機會，節省船舶停留港口時間，有助於提高船舶營運效率，強化台美間貿易發展。

交通部航政司長葉協隆表示，美國海岸防衛隊為遏止不符合國際公約的次標準船舶進入美國，除依公約落實港口國管制檢查（PSC）外，為鼓勵航商持續精進船舶管理，維持高品質的船隊，依此從2001年起實施Qualship 21計畫。除了符合近3年船旗國船舶每年於美國港口至少受檢10次，㝛次船舶受檢未過遭滯留的平均機率不超過1%，美國海岸防衛隊將認可該船旗國表現，可獲得Qualship 21證書。

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葉協隆進一步指出，我國籍航商所屬航行美國航線的國籍船舶，近3年計有57艘次船舶受檢通過檢查，從未有遭美方滯留情形，因此符合美國海岸防衛隊Qualship 21認證條件，除以「台灣（TAIWAN）」為船旗國名，授予我方證書外，我國籍航商可於美國海岸防衛隊網站登錄國籍船舶，經其審核通過後領取該船獎勵證書，相關船舶停泊於美國港口檢查週期可下降為3年1次，大幅節省船舶因應檢查而滯港的時間，另相關資訊將刊登於美國海岸防衛隊與歐洲海事安全局（EMSA）Equasis網站的榮譽榜，向全球宣告該船為優質船舶，有助於降低該船於其他國際港口受檢機率。

葉協隆表示，目前我國航商長榮海運公司及陽明海運公司均有航行美國航線的船舶，其中長榮海運公司轄下7艘船舶已取得獎勵證書，將有助於航商更精準掌握轄管船舶的航行與靠港作業時間，強化船隊的調度運用，未來交通部將請航港局及財團法人中國驗船中心督促航商持續精進船舶管理工作，並落實船舶檢查作業，以維護我國航運的國際地位與聲譽。