出版社負責人登山失足亡 長者登山最好結伴
2019-11-19 15:45
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
桂冠圖書公司負責人賴阿勝，今早驚傳在苗栗三灣步道健行疑失足墜崖身亡，享壽69歲。對此，台灣高山醫學的權威王士豪表示，年長者登山，須注意是否有慢性疾病，爬山之前建議到特定門診進行診斷預防。
賴阿勝1970年代創立桂冠圖書股份有限公司，出版2000多本，其中不少大專院校教授指定用書及國外心理、文史、哲學書籍。2007年將出版社遷回苗栗縣客家庄，出版多本客家書。
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賴阿勝生前喜歡爬山，11月15日上午7點獨自走三灣鄉龍崀頂步道，當天中午家人發現沒有回家向警方報案，警方及苗栗縣救難協會人員在附近搜尋，直到18日中午發現他在三灣彌陀寺周邊步道旁，中港溪畔懸崖上死亡，搜救人員將遺體吊掛下來，家人懷疑他有心臟病方面疾病，可能發作跌倒死亡。
對此，山雲白袍健康顧問公司醫師王士豪表示，由於賴阿勝被發現時已經身故，無法進一步判斷是否因心臟疾病引起，僅能根據消息判斷是失足所致。
但王士豪說，通常年長者登山須注意是否罹患慢性疾病，特別是心血管疾病，到山上面臨氣溫驟降或是氣壓改變，就可能導致突發的狀況。若是要挑戰高山，因為高山上氧氣稀薄，會讓心臟負荷變大，最好能到特別的門診評估，醫師同意並適時調整藥量後再出發。儘管只是在近郊的山區走走，也建議能夠定期健檢，了解自身的心肺和骨頭關節狀況再去爬山。
王士豪建議，長者登山最好結伴而行，並將路線和預計下山的時間告知家人，才能在第一時間通報，避免發生憾事。
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