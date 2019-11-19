中國冒出的新傳染病…台灣也爆史上首例 這蟲是元凶

2019-11-19 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



衛福部疾管署今公布，我國驚見史上首例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）確定病例，為北部70多歲男性疑似遭蜱蟲叮咬，因細菌感染及凝血功能異常仍於加護病房搶救。對此，疾管署昨舉行專家會議確認其病毒序列與日韓流行株相近，研判為跨境感染。一個月內將把該病公告為法定傳染病。

疾管署北區管制中心防疫醫師陳孟妤表示，個案近期未出國，但常至北部山區活動，於上月中旬出現發燒、嘔吐症狀多次至診所就醫，其後因出疹及意識改變，11月3日送醫並收治住院，原懷疑是登革熱，但檢驗結果為陰性，11月13日晚間確定是SFTS病毒。

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疾管署助理研究員李泱說，老翁同住接觸者及就醫接觸者共68人目前均無不適症狀，但其中25人仍監測中，將持續監測至11月27日。防疫人員在個案住家附近並無採獲蜱，因個案發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬可能性高，將進一步針對個案可能野外活動地進行調查，以釐清感染源。

疾管署副署長羅一鈞說，我國過去無SFTS確定病例，也無主要病媒長角血蜱發現紀錄發表，但因國內仍有次要病媒如微小扇頭蜱分布，且鄰近中國大陸、日本、南韓等流行國家，國內蜱蟲活動季節為4月至10月，但國外也有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病案例，因此早已提前部署展開長期監測。

SFTS於2009年首度於中國大陸發現，是一種新興急性傳染病，目前全國染感人數約萬例，致死率約5%至15%，最主要是經由長角血蜱叮咬傳播，但也有約20人是因直接接觸急性期病患高病毒濃度的血液或體液感染。

羅一鈞表示，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少，少數可能多重器官衰竭，甚至死亡，雖無特效抗病毒藥物，但支持性療法可降低致死率。由於症狀與登革熱相似，於2013年通報疑似登革熱個案也會額外檢驗SFTS。

國際疫情監測資料顯示，中國大陸2011至2016年累計5300餘例確診SFTS，病例多來自河南、湖北、山東、安徽、浙江、江蘇及遼寧等山區及丘陵農村地區。近年日本及南韓也有確定病例及死亡病例發生，日本今年截至11月10日累計96例，其中5例死亡；南韓今年截至11月9日累計223例。

台大公衛學院副教授王錫杰說，蜱蟲以棲息草叢、樹林等野外環境為主，除SFTS，蜱蟲也可能傳播萊姆病、Q熱等疾病，民眾應注意防蜱叮咬，避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥，如需進入這些區域，應著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，野外活動應將褲管塞進襪子或鞋子裡。