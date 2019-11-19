腸病毒已脫離流行期 仍有兩女童感染併重症

2019-11-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



天氣明顯轉冷，腸病毒疫情也持續下降。衛福部疾病管制署今表示新增兩例腸病毒併重症病例，分別為住桃園市三歲女童跟新北市九個月大女嬰，雖曾有高燒、手腳無力、步態不穩等情形，經治療後一人出院、一人轉至一般病房治療中。同時，上周全台急就診人次已跌破萬人、低於流行閾值，顯示腸病毒已脫離流行期。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增之兩例腸病毒重症個案為桃園市三歲女童及新北市九個月大女嬰。三歲女童於10月21日發燒就醫診斷為腸病毒，10月29日因高燒且伴有手腳麻痺、面癱、步態不穩等情形再度就醫，經審查確診感染克沙奇A6型且併發腦幹受影響。

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至於九月大女嬰則於10月25至27日陸續出現發燒、四肢僵硬、手腳無力等症狀並四度就醫，檢驗後確診為腸病毒71型及併發急性脊髓炎。兩個案經治療後，三歲女童已出院，九月大女嬰意識清楚，但仍需觀察，於一般病房住院治療中。