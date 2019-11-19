搭中午班機回台有何好處？ 網激推最佳時機理由

2019-11-19 14:52 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在PTT分享訂錯班機時段的心得，讓她只能一起床就要趕去機場搭中午的班機，但網友竟紛紛直呼「中午返台的班機才最不吃虧！」圖片來源／ingimage 分享 facebook

多數人都喜歡出國旅遊放鬆身心，體驗各國文化，除了機票的價格需要精打細算外，班機的時段似乎也被納入考量。近日一名女網友在PTT分享自己訂錯班機時段的心得，由於訂錯時間，讓她原本可以在當地玩到下午再到機場，結果卻只能一起床就要趕去機場搭中午的班機，讓她不禁好奇的詢問網友「搭過中午班機的人，可以分享一下好處嗎？」隨後網友竟紛紛直呼「中午返台的班機才最不吃虧！」

原PO在文中提到，她計劃明年要帶媽媽去泰國玩，但因為個人因素不方便自己訂票，所以就請旅遊經驗豐富的好友幫忙買，對方也傳了詳細的時間形成和班機號碼給她，沒想到當她打開電子機票後猜發現朋友訂錯時間，變成中午的班機，讓她有些失望。加上朋友好心幫忙一口答應，所以原PO也不好意思向對方抱怨。

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她目前只想到搭中午的班機回台，好處是可以省一頓午餐錢、白天可以好好欣賞飛機上的景色，還有在正常的午餐時間用餐，讓她感嘆的說「搭中午的班機還有其他好處嗎？可以分享安慰我一下嗎？」

PO文一出，隨即引來網友瘋狂留言，結果多數網友竟紛紛認為，中午返台才是最佳時機，「白天就可以回家很好呀，我都訂中午或下午到台灣的班機」、「中午回來可以好好休息明天上班」、「大多數都沒心情玩了吧！只希望可以早點回家、「早點回家整理耍廢也很好啊」、「超喜歡中午回來的班機」、「可以早點放鬆收心」。

不過原PO之後也坦言，自己其實是星期五中午的班機回台，隔天沒有要上班的問題，所以心情更加無奈。許多網友更安慰原PO「可以避開曼谷傍晚的車潮，六日在家睡到飽再出門跟朋友聊出門的趣事」、「有時間收假很棒呀」、「中午回來隔天家日又可以在台灣玩，很棒啊！」