台灣首例！ 七旬翁疑登山被蜱蟲叮咬染SFTS

2019-11-19 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



台灣首例！衛福部疾病管制署今公布國內首度出現「發熱伴血小板減少綜合症」（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 簡稱SFTS）確定病例，為北市70多歲男性，近期未出國，但常至北部山區活動，目前仍在於加護病房隔離治療中。

該名男性10月24日至11月2日間因陸續出現發燒、嘔吐等症狀而多次至診所就醫，其後因出疹及意識改變，於11月3日送醫並住院。醫院採檢後最初通報為疑似登革熱，之後判定為SFTS病毒陽性，昨天專家會議確認其病毒序列與日韓流行株相近，為國內首例。

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疾管署副署長羅一鈞表示，現在雖非蜱蟲活動季節，但因國內有傳染風險，且民眾春、夏季常有山區野外活動，為加強醫師通報、疫情監測並利於防治推動，將於一個月內公告SFTS為法定傳染病，來提升民眾和醫療院所之警覺心。

羅一鈞表示，因為有傳染疑慮，追蹤同住接觸者及就醫接觸者共68人，目前均無不適症狀，將持續監測至11月27日。防疫人員在個案住家附近雖無採獲蜱，但個案發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬可能性高。

疾管署指出，SFTS屬於蜱媒病毒感染，為人畜共通傳染病，於2009年首度於中國發現，近年中國、日本及南韓皆有確定及死亡病例，致死率約5%至15%。疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區，透過SFTS主要病媒長角血蜱之叮咬而傳播。

國際疫情監測資料顯示，中國2011至16年累計5300餘例，病例多來自河南、湖北、山東、江蘇等山區及丘陵之農村地區，逾九成病例為40至80歲。日本今年截至11月10日累計96例，其中五例死亡，致死率5.2%。