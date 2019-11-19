高麗菜量多價跌 農糧署指價格「還在合理範圍」

2019-11-19 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



高麗菜進入盛產期，量多價跌，農委會表示，目前高麗菜的每公斤平均批發價還在10元以上，遠超過監控價格5.2元，算是合理價位。

根據台北農產運銷公司統計，今日品質最好的高麗菜（上價），每公斤平均批發價30元，中價13元，下價4元，平均價格11.1元。

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農委會農糧署長胡忠一表示，高麗菜跌幅問題，今年8月底，農糧署已經有公告，告訴生產者不要再種了，結果連續三旬、整整一個月都生產過量。他說這是經濟學很簡單的道理，量多就價跌，但是目前價格還在10元以上，與上個月比較起來有點下跌，不過還是維持合理價位。

胡忠一表示，高麗菜根據全國的統計，送到台北市場，平均價格是5.2元（監控價格），包括運費、田間生產成本；今天的拍賣價格11.1元，從11月1日到今天平均價格是13元，他認為這樣的價格很合理。

至於未來的因應措施，他說，會繼續在國內做擴大行銷，透過公營企業、希望廣場、圓山花博、農會直銷市場，另做加工、酸菜、水餃。還有出口，上周在雲林賣到加拿大還陸續出貨，透過這三支箭，要把高麗菜的價格維持10至15元間。

消基會董事長、台大農經系教授雷立芬表示，站在農業經濟的角度，國家應該照顧農民，但應該棍子跟胡蘿蔔都要使用。比如，農委會力推的高麗菜登記制度，有登記才有耕鋤補助，且保證每公斤6元收購，沒登記的農民政府是否會收購？就算去登記，仍耕種過量，又要怎麼跟農民說？