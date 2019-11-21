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阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05104BeAGiver掌聲

舒米恩（Suming Rupi 舒米恩·魯碧），來自臺東東河鄉都蘭部落，他創作的阿美族母語〈不要放棄〉，獲得2016年金曲獎最佳年度歌曲，這是二十七年來首次有原住民歌曲獲獎。除了詞曲創作、歌手、音樂製作人、音樂節策展人，他還是一位演員，參與《跳格子》演出，獲得45屆金馬獎最佳新演員獎。

舒米恩在音樂路有了斬獲後，也不忘回饋部落，他說：「你可能很難想像，十年前，資源貧乏的台東孩子會因為和我到加拿大演出、開了眼界，現在他在德國念書。我想讓外界知道，原住民不是只有會打獵，我想讓家鄉部落的孩子體會世界有多大。從不信任到認同，這段路走了10年，很值得！」

外界對原民的刻板印象　提醒了自己是誰

Suming從學生時代就渴望離開部落。他國中會一個人坐著公車離開都蘭、逛到台東市，那時他以為，台東市就是整個世界。他不覺得自己跟別人有何不同，音樂創作也沒有特別意識到原住民元素，但外界對原住民的刻板印象接踵而來，他開始思考身份認同的問題。

「在南部當兵，大家都講台語，只有我不會講，同袍覺得我很奇怪。」常有人問Suming：「你們是不是還過打獵生活？或是你很會唱歌吧！」外界對原住民的印象狹隘，Suming回到原本疏離的部落，想讓外界更了解原住民。

連續兩年賠錢，也要復活「阿米斯」

Suming從拿手的音樂開始。他耗盡口舌、說服部落長老，終於在2013年舉辦第一屆「阿米斯音樂節」，為了保持活動原粹性，Suming不靠商業贊助、不求政府補助，只靠觀眾的門票收入，結果賠了七十幾萬；以為有了第一年經驗，第二年會好一些，結果賠更多，高達一百萬，Suming的父母由於房屋曾被法拍，對他感到憂心和不信任，部落鄰居耳語四起，「你家房子是不是又要被法拍了？」Suming一度懷疑自己太傻，才會借款辦部落活動。

個性樂觀，大概是老天給Suming最好的禮物吧！他一度沮喪，但聽從部落長老的建議：人跟土地一樣，需要休息，他也在連續舉辦兩年「阿米斯音樂節」之後，休耕一年。這一年，他還債，也努力找方法，到第四屆「阿米斯音樂節」時，已有三千多人參與，是第一屆僅一千人參與的三倍。

帶部落孩子站上世界舞台

Suming熱愛音樂，從臺灣藝術大學圖文傳播藝術系畢業之後，卻遇上2000年數位音樂MP3崛起、唱片業蕭條，他根本沒機會發片。那段期間，他當過電視台FD（Floor Director現場指導），也在音響公司、在原舞者做服裝道具與表演，但都不長久，他始終無法忘情音樂，靠著到處比賽，終於被音樂製作人看到。

Suming因為音樂而站上舞台，也沒忘記部落的孩子，那個以前自己。

2008年他發起第一屆「海邊的孩子」，關注部落Pakalongay階層（指十二到二十歲的青少年）的「巴卡路耐訓練營」，除了上山下海訓練、學習傳統文化，更帶著部落孩子到臺灣各地表演，2010年開始出國表演。

Suming雖已有小有名氣，但他不是老師、也不是校方代表，部落孩子未滿十八歲辦護照，必需要監護人的身分證，Suming天真以為隔代教養的阿公阿嬤應該會很開心的同意，沒想到他們卻害怕Suming的動機！有時Suming還得要北上請求孩子的父母同意。耗心耗力，為何他還做？他如何跟部落孩子一起去看更大的世界？除了深耕音樂，他為了「傳遞部落文化」又做了哪些努力？

照片提供：104掌聲
照片提供：104掌聲
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原住民台東法拍

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