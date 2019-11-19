影／致命心室頻脈昏倒 愛心伯感謝救命要救更多貓

2019-11-19 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市82歲范姓男子生體硬朗，平時都在霧峰山上種水果、也救了不少流浪貓，最近幾個月經常無預警昏倒，很快就恢復意識，不以為意，直到今年農曆春節期間，突然喘不過氣，感覺快昏厥，送急診發現他有致命性的心室頻脈，經搶救、植入心臟去顫器，合併藥物治療後獲改善。范姓男子感謝醫師楊宗元的救命之恩，表示現在他每天都上山耕種，還可以救更多的貓。

范姓男子今天在妻子陪伴下，感謝中山醫學大學附設醫院心臟內科醫師楊宗元的救命之恩。范姓男子說， 他只有高血壓病史，一向控制良好，過去在山上種水果，常昏倒，倒地休息又好了，以為只是暈眩，還好有醫師楊宗元救治，搭配藥物治療，現在不再昏倒，他體力比過去還好。

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臟內科醫師楊宗元說，昏厥是指暫時性的意識喪失及肌肉失張，腦血管疾病造成的意識喪失時間較久，也可能伴隨有單側肢體無力或口齒不清等神經學症狀，持續數分鐘甚至引發腦損傷，嚴重猝死。民眾若曾出現昏厥，仍還是要就醫詳細檢查，不能輕視昏厥的嚴重性。

楊宗元指出，范姓男子到院經過一連串的檢查，才發現他患有嚴重的心律不整，而且是致命性的心室頻脈，正常人每分鐘心跳60到100下，患者心室頻脈發作時可達每分鐘心跳約180到200下，造成腦血管循環灌流不足，讓患者經常不自主的昏了過去。患者經植入心臟去顫器，合併藥物治療後，心跳恢復正常，症狀獲得改善，再也沒有暈厥狀況發生。