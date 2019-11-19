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靜脈曲張逾十年 走路易喘才發現是心臟問題

2019-11-19 12:40聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

一位78歲的老翁的腿部靜脈曲張超過十年，雙腿甚至成了深褐色，多次治療都沒有好轉。等到走路越來越喘，才發現是罹患心臟三尖瓣閉鎖不全，併發右心衰竭和黃疸。所幸經過治療，病情已經好轉。

收治該名患者的台北榮總心臟血管外科醫師郭姿廷表示，三尖瓣閉鎖不全是一個很容易被忽略的疾病，因症狀通常比較隱性，一開始可能只是腳有點水腫，吃東西容易肚子漲，或產生下肢靜脈曲張。但是病程越久，心臟漸漸擴大開始會喘時，通常心臟功能已經開始衰退。甚至可能導致鬱血性肝病變、心腎症候群使肝腎功能變差，增加治療的複雜性。

郭姿廷表示，這名紀老先生便是雙下肢腫脹超過十年，小腿及足部因色素沉積都變成暗深褐色。原本更他院診斷為靜脈曲張合併鬱滯性皮膚炎，多次手術仍不見起色。經檢查才發現罹患嚴重的心臟三尖瓣閉鎖不全。

郭姿廷解釋，三尖瓣是右心房到右心室的瓣膜，而這個瓣膜就像一扇門的門板，阻擋右心房打到右心室的血液回流。但是當心臟因為功能不好而擴大後，就像門框擴大，這扇門卻關不緊，而出現血液逆流的狀況，也就是三尖瓣閉鎖不全。

通常三尖瓣閉鎖不全較好發於曾動過左心瓣膜手術的病患以及心臟功能原先就不好的人身上。治療方式少數可用藥物控制，但大部分僅能以手術治療。傳統心臟瓣膜手術必須切開胸骨，讓醫師在看得到整個心臟的狀況下進行手術，現在則有胸腔內視鏡輔助的微創手術，可減少疼痛及出血量，傷口感染的機率也降低。

郭姿廷建議若是心臟曾動過手術，一定要定期回診並且按時服藥，以預防心臟擴大繼而引起三尖瓣閉鎖不全。另外，生活中也必須限水，以免增加心臟負擔。

醫師表示三尖瓣閉鎖不全是一個很容易被忽略的疾病。圖／123RF
醫師表示三尖瓣閉鎖不全是一個很容易被忽略的疾病。圖／123RF
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微創手術靜脈曲張

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