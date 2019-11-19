國內首見SFTS病例 七旬翁疑登山遭蜱蟲咬
衛福部疾病管制署今公布國內首度出現「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）確定病例，患者為北市70多歲男性，近期未出國，但常至北部山區活動，10月24日至11月2日間因陸續出現發燒、嘔吐等症狀而多次至診所就醫，其後因出疹及意識改變，11月3日送醫住院，目前仍在加護病房隔離治療中。
醫院採檢後通報該男為疑似登革熱，但11月6日疾管署檢驗登革熱結果卻為陰性，經防疫檢驗人員深入檢驗，13日晚間檢驗判定為SFTS病毒陽性，昨天召開專家會議確認，其病毒序列與日韓流行株相近，為國內首例。
一個月內將公告為法定傳染病
疾管署副署長羅一鈞表示，現在雖非蜱蟲活動季節，但因國內有傳染風險，且民眾春、夏季常有山區野外活動，為加強醫師通報、疫情監測並利於防治推動，將於一個月內公告SFTS為法定傳染病，提升民眾和醫療院所警覺心。
羅一鈞表示，該個案因SFTS合併綠膿桿菌菌血症及凝血功能異常等情況，目前持續於加護病房隔離，並接受輸血及抗生素等治療。因有傳染的疑慮，已追蹤同住及就醫接觸者共68人，目前均無不適症狀，將持續監測至11月27日。
衛生單位接獲通報後，隨即進行個案居住地及周邊進行環境調查、接觸者健康追蹤與衛教等防治工作。防疫人員在個案住家附近無採獲蜱蟲，但因個案發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬可能性高，將進一步針對其野外活動地進行調查，以釐清感染源。
疾管署指出，SFTS屬於蜱媒病毒感染，為人畜共通傳染病，2009年首度在中國大陸發現，近年中國、日本及南韓皆有確定及死亡病例，致死率約5%至15%，疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區，透過SFTS主要病媒長角血蜱叮咬而傳播。我國過去無SFTS確定病例，也無長角血蜱發現紀錄發表。
據國際疫情監測資料顯示，中國大陸2011至2016年累計5300餘例，病例多來自河南、湖北、山東、浙江、江蘇等山區及丘陵之農村地區，逾九成病例為40至80歲。日本今年至11月10日累計96例，其中五例死亡，致死率5.2%。
潛伏期約7至14天
羅一鈞說，SFTS潛伏期約7至14天，民眾遭帶該病毒的蜱蟲叮咬後，叮咬部位會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑；並出現發燒、嘔吐、食慾不振及血小板及白血球減少等情形，更有少數患者可能出現多重器官衰竭導致死亡。
SFTS雖無特效抗病毒藥物 ，但羅一鈞表示，透過積極療法可降低致死率。由於接觸急性期病患高病毒濃度的血液或體液也可能導致感染，但實際案例極少，顯示長角血蜱叮咬仍為最主要傳染途徑。
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