花生收購價跌 農糧署：應用愛護農民的心以合理價收購
今年二期花生產量少，價格一度攀升，近期卻斷期內價格下跌，引起農民恐慌。農委會表示，今年花生減產，價格是歷年最好的一年，呼籲販運商應該本著愛護農民的心情，用合理的價格跟農民收購。
農委會今天舉行產銷履歷花生粽記者會，由雲林虎尾農會契作150公頃產銷履歷花生，並且研發各項花生製品。
虎尾農會總幹事黃鈺惠表示，農會與農民契作花生，收購具有產銷履歷的花生，以每台斤45至49元的價格收購，今年因為花生減產，是價格最好的一年，但是確實昨天外面的收購價格，僅有每台斤36元，真的差太多了，過去花生價格也有高低起伏，但不至於收購價這麼低，算是進口花生，成本也不低，她建議農民還是改耕種產銷履歷花生，能夠提高價格。
農糧署長胡忠一表示，產銷履歷的收購價在45元49元每台斤，價格很好，希望地方販運商也能跟虎尾農會一樣，基於愛護本土愛護農民的心情，以合理的價格跟農民收購花生。
胡忠一說，8月12日的豪雨，造成第二期花生收穫減少18%，花生監控平均成本為每台斤35.2元，如果用這價格以下購買，對農民是很大的傷害，因為不符成本；外傳明年1月就馬上可以進口花生，他認為這樣傳言是不好，且沒有道德，因為明年1月可以進口，現在才11月，花生若保存不當，或者潮濕溫度急遽升高，花生很快就會變質，產生黃麴毒素。
他表示，具有產銷履歷花生，約占整體花生量12%。台灣花生品質優良，在整個生鮮及安全過中，農民團體做很多輔導，大家能共體時艱，拿關稅配額標得權利金價格，用30多元就要跟農民收購花生，這是不道德的。
花生農民張建豪表示，今年因為8月一陣子的雨，後來中斷了20多天沒有辦法種花生，若8月底、9月初沒有耕種，就會轉種其他的，但第一批8月左右種下的花生收成，一開始價格就惠拉得很高，開盤一度拉到每台斤45元、48元，中間空檔後，再收貨的那一批，量就比較多，因此量多價格就往下跌也很正常，但在地方確實段期間內收購價掉到10元，原因很多、眾說紛紜。
張建豪表示，今年花生減產，也是主要因為氣候因素，下雨影響，因此少種、或者不種，轉種其他作物，以他來說，原本要種2.5公頃，因為8月豪雨，最後僅種了五分地，他的哥哥原本要耕種八分地，最後乾脆選擇不種了，這是今年國產花生減產的主因。
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