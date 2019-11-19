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簡單生活節攜手台北101 青年獨立創作是主流

2019-11-19 11:53中央社 台北19日電

2019年簡單生活節將與台北101合作，以「2019 Simple Urban+」為核心主題。創辦人張培仁表示，「台灣青年的獨立創作，已然是主流」。

簡單生活節創辦於2006年，結合創意品牌、藝術裝置、音樂等元素為其一大賣點，除舞台表演外，還有創意市集、論壇講座等活動，2006年至2016年的10年間，累計參與活動人次就超過20萬人。簡單生活節也在2014年開始至中國上海舉行。

張培仁表示，「2006年，第一屆簡單生活節在華山舉辦，我們希望能夠呈現這個世代的創作與生活方式，讓音樂和創作回到生活本身」，他指出，多年後的現在，終於看見一個繁花盛開的時代。

張培仁認為現在有越來越多迷人年輕的創意內容充斥在日常生活中，他說：「我們甚至發現更多的創作，開始具備更強大的都會特性，無論是音樂上的，還是創意上的，青年創作已然開始有了更當代的嶄新面貌。」

張培仁也強調此次能與台北101合作，表現的意義就是「在都會的核心，向世界宣告，台灣青年的獨立創作，已然是主流，是這個時代最美的標記」。

今年簡單生活節為期9天，打造雙舞台「都心舞台／街聲舞台」，邀請63組音樂人登舞台表演，包括ØZI、孫盛希、Leo王、陳嫺靜、高爾宣、YELLOW、傻子與白痴、9m88、許時、Chick en Chicks、凹與山、鄭雙雙、五五身、告五人、老王樂隊、甜約翰、蔡健雅、陳珊妮、魏如萱、艾怡良、HUSH、Yoyo岑寧兒等歌手。

簡單生活節也邀請100個創意品牌參與，舉辦創意市集，且今年在台北市商業處、台北101、永豐銀行協助下，將挑戰全面「無現金交易」。

簡單生活節將於11月20日至12月8日在台北101水舞廣場。

圖擷自Simple Life簡單生活臉書粉專。
圖擷自Simple Life簡單生活臉書粉專。
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