簡單生活節攜手台北101 青年獨立創作是主流

2019-11-19 11:53 中央社 台北19日電



2019年簡單生活節將與台北101合作，以「2019 Simple Urban+」為核心主題。創辦人張培仁表示，「台灣青年的獨立創作，已然是主流」。

簡單生活節創辦於2006年，結合創意品牌、藝術裝置、音樂等元素為其一大賣點，除舞台表演外，還有創意市集、論壇講座等活動，2006年至2016年的10年間，累計參與活動人次就超過20萬人。簡單生活節也在2014年開始至中國上海舉行。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張培仁表示，「2006年，第一屆簡單生活節在華山舉辦，我們希望能夠呈現這個世代的創作與生活方式，讓音樂和創作回到生活本身」，他指出，多年後的現在，終於看見一個繁花盛開的時代。

張培仁認為現在有越來越多迷人年輕的創意內容充斥在日常生活中，他說：「我們甚至發現更多的創作，開始具備更強大的都會特性，無論是音樂上的，還是創意上的，青年創作已然開始有了更當代的嶄新面貌。」

張培仁也強調此次能與台北101合作，表現的意義就是「在都會的核心，向世界宣告，台灣青年的獨立創作，已然是主流，是這個時代最美的標記」。

今年簡單生活節為期9天，打造雙舞台「都心舞台／街聲舞台」，邀請63組音樂人登舞台表演，包括ØZI、孫盛希、Leo王、陳嫺靜、高爾宣、YELLOW、傻子與白痴、9m88、許時、Chick en Chicks、凹與山、鄭雙雙、五五身、告五人、老王樂隊、甜約翰、蔡健雅、陳珊妮、魏如萱、艾怡良、HUSH、Yoyo岑寧兒等歌手。

簡單生活節也邀請100個創意品牌參與，舉辦創意市集，且今年在台北市商業處、台北101、永豐銀行協助下，將挑戰全面「無現金交易」。

簡單生活節將於11月20日至12月8日在台北101水舞廣場。