想存錢卻沒耐心記帳 懶人儲蓄法每年多存14萬

2019-11-19 11:26 聯合新聞網 綜合報導



許多人想存錢卻懶得記帳，使用分帳戶存錢法並遵守631法則，可以讓人安心花錢也不怕沒存款。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許多人會記帳控制自己的開銷，但過一段時間沒了耐性，記帳的方式也就沒用了。經常分享理財方法的Youtuber「SHIN LI」拍攝影片介紹「631法則」，讓大家不用記帳也能輕鬆儲蓄，還可依自己的收入調整比例。

SHIN LI介紹的「631法則」，是將每個月的收入分成三份，先將三成的金額作為「儲蓄理財」、六成作為「生活消費」、剩下的一成則是「風險規劃」。這當中儲蓄理財的帳戶必須「只進不出」，且比例不能低於30%。

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接下來重點在於每個月的「生活開銷」，SHIN LI建議這60%的費用，可以先將固定開銷繳清，包括房租、水電費、信用卡費等，剩下的錢就是其他生活娛樂的支出，可以每個月都花完。另外SHIN LI建議，這個戶頭可以申辦據點多、跨行提款及跨行轉帳免手續費的銀行。不過必須注意若錢花完了，則不能從其他帳戶挪用經費。

最後的10%風險規劃，如果不知道該如何運用，也可以挪至儲蓄的戶頭，讓自己每個月存比較多錢。而網友看完影片後表示使用該方法，好好規劃每個月的收入，剩下的錢可以「好好的用力花」，也有人說使用這種方法久了，會把存錢的帳戶當不存在，「一年後刷簿子就很爽。」