百名產婦有一人 生完雙胞胎4周後才大出血

2019-11-19 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



生產有風險，即使產後母子均安，後續仍可能有「未爆彈」。近日一名孕婦順利誕下雙胞胎，孰料一個月後突然發生大出血。醫師表示，每百名孕婦約有一人可能發生產後出血，其中約有兩成的人可能會延遲出血，因此產後如果傷口或出血量異常，甚至合併發燒、心悸、面色蒼白或異常腹痛等症狀時，應立即回診就醫。

37歲的王小姐在產後四周某天如廁時，無預警地大出血，大量血液順著大腿滴下，甚至流出半個手掌大的血塊，併有頭暈、站不穩的情況。她被緊急送醫，抽血發現血紅素嚴重不足，輸血2000毫升才保住性命。醫師多次藥物治療與檢查，終於揪出源頭是子宮內右側的一顆血管瘤釀禍，經導管動脈栓塞術治療才保住子宮。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國泰醫院婦產科主任蔡明松表示，整體而言，每百名孕婦約有一人可能發生產後出血，高齡產婦、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前置胎盤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良等，都是產後出血的危險因子。

產後大出血多發生在生產完24小時內，但其中約有兩成的人可能因為胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤及或凝血功能障礙等而延遲出血，病發期間在產後24小時以上，甚至長達產後12周，出血量往往超過1000毫升。王小姐過去做過試管嬰兒、子宮鏡以及歷經剖腹產，這些都是造成子宮內血管瘤、導致產後出血的可能原因。