氣象局：周四溫度回升 下周一新一波東北季風報到
2019-11-19 10:28
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
今天清晨明顯感受變冷，中央氣象局表示，今天至明天清晨溫度仍低，預計周四過後溫度漸漸回升，但下周一還有一波東北季風將影響台灣。
氣象局預報員張承傳表示，今明兩天都是受到東北季風影響，尤其今天感受較涼，北台灣高溫僅22度左右，中南部26到28度，今晚到明天清晨溫度類似都偏涼。
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降雨方面，氣象局今天針對宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區發布大雨特報。
張承傳表示，周四之後東北季風減弱，氣溫逐步回升，不過降周四、周五北部、東半部降雨仍明顯。目前菲律賓東邊發展出一個熱帶性低氣壓，周五之前，南邊仍有水氣上來，東半部尤其要留意，可能有局部大雨狀況發生。
至於周末是否適合出遊，張承傳表示，周六、周日降雨緩和，仍以北部、東半部地區為主，不過雨量會比周四、周五少一點，不會像現在這麼冷。但下一波東北季風預計下周一會再影響台灣。
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