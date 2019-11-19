地球體檢報告 賈新興：10月地球體溫140年來第二高
2019-11-19 10:19
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
今年10月地球體檢報告公布了。天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，10月地球體溫140年來第二高，全球陸地及全球海洋第二暖，1至10月地球體溫第二高，今年坐二望一。
NOAA最新的地球體檢報告顯示，10月地球體溫比長期平均14度高出了0.98度，僅次於2015年10月的1.04度。他說，前十名最暖的10月都發生在2003年之後，而且最熱的前5名都在2015年後。
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他說，1至10月地球體溫也比長期平均14.1度高出了0.94度，僅低於2016年的1.03°C，今年有望坐二望一了。
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