他問日本遊客來台前印象 異口同聲「又髒又臭」？
2019-11-19 10:53聯合新聞網 綜合報導
許多台灣人對日本的印象，可能是街道乾淨、人很有禮貌、食物很好吃等。不過對日本人來說，台灣又是什麼樣的地方呢？目前住在台灣的日本Youtuber「Dsaki」日前拍攝影片，訪問來台灣旅遊的日本人，其中有許多人對台灣的印象是「又髒又臭」？
雙人組「Dsaki」日前到西門町街頭訪問日本遊客，其中許多人在來台灣前對台灣的印象都是「很臭」，「髒」、「治安很差」、「夜市很可怕」、「飯不好吃」等，原因包括台灣街道常見的菸蒂檳榔渣，還有外國人眼中「惡名昭彰」的臭豆腐。
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不過實際來台灣後，許多人都大讚來台灣「很開心」，甚至說台灣是「好國家」。其中最為人所讚道的是珍珠奶茶「便宜珍珠又多」，做得比日本還好喝。除此之外，還包括「台灣人很親切」、「夜市完全不可怕」，也有人說旅遊過很想住在台灣，給台灣打了100分。
這則影片上傳網路後有許多網友在底下留言，許多人表示台灣真的不如日本乾淨，還有許多可以改進的地方，「跟日本比起來，確實沒那麼乾淨」、「環境衛生真的是我們需要好好改善的問題……」。而對於當中有人提到台灣的治安，則有網友回應，認為台灣的治安算是很好的。
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