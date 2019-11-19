吃這麼多是在哈囉！十大超狂熱門大胃王YouTuber

2019-11-19 16:16 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



大胃王比賽從日本開始興盛，近年台灣也有不少巨胃人士透過YouTube頻道展現自己極為不科學的驚人食量，靠著在鏡頭前掃光堆成山的食物一戰成名，有些人看起來很瘦小，食量卻嚇死人，有些人成天吃個不停，但外套脫掉上衣脫掉後，身材比我們還要好，他們吃下肚的食物恐怕超越你跟你隔壁鄰居至今吃過的米還要多！

今天網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網路上討論度最高的十個大胃王是誰，文中不時提及他們吃這條路上的豐功偉業，敬請空腹閱讀避免腸胃不適。

第10名：艾嘉

外型嬌小纖瘦的艾嘉，超級會吃！因此有「美女大胃王」的封號，她最讓人驚嚇的紀錄，就是在34分鐘裡嗑完315公斤的和牛，白天的職業是醫院護理師，放假時就是「特盛吃貨」，她的粉絲就愛看她的吃播，看著她掃光整桌美食有種莫名的療癒啊！

第9名：萌梓

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

萌梓是日本第五代大胃女王，身高僅156公分、體重42公斤的她吃起東西的食量，可是比很多男生都還要驚人的，曾經創下輕鬆吃下超過200個壽司的紀錄，還有10分鐘內吃完10盒章魚燒，十分驚人，就有節目曾經展示過她吃過東西後的胃部X光照片，整個擴大到幾乎佔據整個腹部。

第8名：邵阿咩

有「膽固醇女王」之稱的邵阿咩，是南部知名大胃王正妹，有著纖細身材的她可以吃下各種巨無霸大餐，因爲挑戰「丹丹漢堡全餐」一戰成名，之後還有吃掉100貫壽司、200隻蝦、54隻大閘蟹等嚇人的任務，就連挑戰號稱「不怕民眾狂吃」的吃到飽火鍋店，店經理也被她驚人食量嚇得求饒認輸。

第7名：俄羅斯佐藤（佐藤hitomi）

佐藤曾在火力全開大胃王節目中拿下3次準優勝，絕招是極大口！一大口接著一大口地迅速吞下食物，在大胃王屆屬於速度型選手，嚇人紀錄有1分鐘內嗑掉10個奶油泡芙，還有曾經吃下比自己身材還要大的潛艇堡。

第6名：豪豪

豪豪是大胃王界少見的「巨巨型大胃王」，特色就是非常會吃，而且吃東西的速度很快，更有不少網友觀察他的吃相不錯（？），讓人感覺「有認真在吃東西」，不像某些大胃王是用狼吞虎嚥的方式進食，加上偶爾出場的養眼肌肉，讓粉絲的眼睛超滿足。

第5名：밴쯔Banzz

밴쯔Banzz是韓國吃播界超有名的直播主兼「吃播妖精」，他的特色就是「大口塞食物」，一口只咬2到3下就吃完，緊接著再塞下下一大口食物，甚至能一口吃掉炸雞和一份正常份量的炸醬麵，值得一提的是即使他吃不停，衣服一往上拉卻露出精壯身材的嚇人反差，可是讓不少網友驚呼不已啊！

第4名：路路

曾自揭童年陰影的路路，在網友的評價中，被封為「台灣女性最強大胃王」，她曾創下在45分鐘內將7公斤的巨無霸漢堡嗑完的紀錄，進食的實力真的很嚇人，有不少網友懷疑路路的食量搞不好贏過很多男生大胃王！同時她也被網友稱讚擁有姣好的身材，怎麼那麼讓人羨慕啦！

第3名：木下佑香（木下ゆうか）

提到日本大胃王正妹就一定會想到木下佑香，長相甜美的她卻有著超級不科學的巨大食量，她曾經一口氣吃下100顆糖心蛋，也挑戰過一口氣吃下 62個麥當勞漢堡，讓不少人驚呼拍完這兩支影片的她還活著嗎？（是的，她健在啦）

第2名：丁丁

丁丁因為參加爭鮮大胃王的活動，成為全台第一個挑戰成功的人因而一夕爆紅，挑戰紀錄從2公斤咖哩到7公斤漢堡薯條飲料都有，他曾經受邀到泰國，和泰國最強大胃王一起比賽，還以三碗差距創下台日大胃王差距最近的紀錄。

第1名：千千

美食YouTuber千千在成為當紅大胃王之前，其實是台大護理師，一吃成名後還曾經到日本參加大胃王比賽抱回亞軍，千千真的很會吃，還曾經在節目上公開自己一天餐費要將近兩千元！

長相清秀甜美的千千讓人很難和大胃王兩個字聯想在一起，同時「不疾不徐的優雅吃相」也成為千千的招牌，不過近期她比較少拍大胃王系列的影片了，她坦言是害怕被定型為「暴飲暴食、浪費食物」的公眾人物，所以近來頻道以開箱、地獄廚房、介紹各地美食等為主。