國內史上第一次！ 台鐵拍賣100組二手座椅

2019-11-19 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



台鐵昨天宣布將拍賣退役列車二手座椅，限量100組、每組2500元。這是台鐵首次拍賣列車坐椅，在網路上掀起討論。台鐵局說，退役列車座椅乘載著旅客不同故事與記憶，這次拍賣是為讓其更有溫度和價值。

此消息昨天公告在台鐵夢工場粉絲專頁，拍賣於12月12日在高雄機廠舉行，因展售座椅數量有限，活動一律採線上報名。按照規定，報名者每張報名表最多選購15組座椅（四款合計）。

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台鐵局說，該活動展售座椅是從推拉式自強號及環島觀光列車退役後拆卸，兩款車合計四樣式。推拉式自強號有紅色跟藍色的椅子，環島觀光列車則有單人和雙人座之分，均為原裝、舊品，未經加工、清潔，物品實際狀況依交貨時現況為準。

台鐵局說，拍賣品不負民法上瑕疵擔保責任，請選購人務必於現場確認座椅現況，於簽認取貨單後即不受理退貨及換貨要求，亦無法提供零件供應或維修等保固及售後服務。

台鐵局說有興趣的民眾，台鐵將於11月25到28日上午9時到12時，及下午1時到3時，在高雄機廠會客室展示座椅實品，供選購者前往參觀。