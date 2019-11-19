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西部空品尚可 上午僅台西測站紅害

2019-11-19 09:01聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署表示，中國沙塵昨晚到今天凌晨抵達影響台灣空氣品質，PM10濃度達150微克/立方公尺，影響程度需視降雨強度及上游汙染物變化情形而定。

上午8時止，全台僅台西側站AQI空氣品質指標158，屬於紅害對所有人不健康的等級，其餘測站都是普通與良好。今受東北季風影響，可能挾帶境外汙染物影響台灣，影響程度需視降雨強度及上游空氣汙染累積情形而定。

午後境外汙染影響可望逐漸減緩，中部以北地區空氣品質將轉為普通等級，中南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，空氣品質可能達橘色提醒等級。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部近山區域短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環保署表示，今、明雲嘉南沿海地區須留意地表揚塵影響空氣品質；21日起至24日東北季風逐漸減弱，西半部地區擴散條件轉差，須留意汙染物累積情形。

今天上午8時止，全台僅台西側站AQI空氣品質指標158，屬於紅害對所有人不健康的...
今天上午8時止，全台僅台西側站AQI空氣品質指標158，屬於紅害對所有人不健康的等級，其餘測站都是普通與良好。截／取自環保署空氣品質監測網
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