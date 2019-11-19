西部空品尚可 上午僅台西測站紅害
2019-11-19 09:01
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
環保署表示，中國沙塵昨晚到今天凌晨抵達影響台灣空氣品質，PM10濃度達150微克/立方公尺，影響程度需視降雨強度及上游汙染物變化情形而定。
上午8時止，全台僅台西側站AQI空氣品質指標158，屬於紅害對所有人不健康的等級，其餘測站都是普通與良好。今受東北季風影響，可能挾帶境外汙染物影響台灣，影響程度需視降雨強度及上游空氣汙染累積情形而定。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
午後境外汙染影響可望逐漸減緩，中部以北地區空氣品質將轉為普通等級，中南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，空氣品質可能達橘色提醒等級。
宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部近山區域短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
環保署表示，今、明雲嘉南沿海地區須留意地表揚塵影響空氣品質；21日起至24日東北季風逐漸減弱，西半部地區擴散條件轉差，須留意汙染物累積情形。
留言