彭啟明：北東今濕冷明顯 逐漸緩回溫至周日

2019-11-19 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這波冷高壓南下，是今年入冬至今對東亞最冷的一波，雖到台灣已經明顯減弱，但較濕冷，北部、東部還是覺得有涼意。

彭啟明說，這波降溫的濕冷，最冷就是今天清晨，白天回溫幅度有限，北部21-22度，中南部26-28度，晚上則在19-21度，接下來會每天逐步回溫一些。

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彭啟明還指出，這次東北風增強，配合上海鷗颱風帶來的水氣，在新北的迎風面山區，短短一天就降下170 毫米的雨勢，其他如陽明山的擎天崗也有150毫米，新北的瑞芳、雙溪，以及宜蘭的南澳、頭城也有超過100毫米的降雨，多集中在迎風面的降雨。北部、東半部較陰沉，預計未來兩三天都類似。

他說，會造成這樣的降雨，主要是海鷗颱風帶來的水氣。海鷗在過去幾天幾乎是用打轉式的滯留，主因是在兩個高壓的鞍型場當中，缺乏導引氣流，目前已經在呂宋島的東北邊，今明將往西南，緩慢地通過呂宋島，往南海方向，會逐步減弱。

彭啟明表示，要留意菲律賓東方海面上有低壓持續發展，有機會發展，可能在周四、五的時候接近到呂宋島東方，這時候剛好面臨東北風減弱的時候，相較海鷗颱風，可能略偏北接近台灣附近，但導引氣流牽引變數仍多。

他說，對台灣而言，北部、東半部水氣較多的機會較高，容易有雨勢，到周末應該會回溫，下周一有另波東北風會再接近。

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區降雨較持續，南部地區雲多偶飄雨，今天是這波東北季風影響期間最冷的時候。明天北台灣整天偏涼，其他地區早晚也偏涼，中南部日夜溫差稍大。