吳德榮：北部、東半部今明濕冷 周五回暖但水氣仍多

2019-11-19 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今起至周四持續受東北季風影響北部、東半部偏濕冷，周五至周日雖然東北風減弱氣溫逐漸回升，但有可能發展的颱風輸送的水氣，降雨型態持續至周日。

吳德榮表示，昨天上午東北季風抵達，北台灣氣溫逐漸下降；今晨大台北平地最低溫降至16、17度左右，中南部雲量增多、輻射冷卻減弱與冷空氣降溫相互扺銷，低溫下降不明顯，約在16至18度。

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他說，今天至周四（19至21日）持續受東北季風影響；北部、東半部迎風面，有局部雨；背風面的中南部中層雲也將增多，山區及局部平地有零星短暫雨的機率。

其中，今、明氣溫降至最低，吳德榮指出，北台灣白天將首度降至20度左右，整天濕冷，要注意保暖。今天北部氣溫約在16至20度、中部16至27度、南部18至28度、東部17至26度。周四冷空氣漸減弱、氣溫緩升，北台灣由微冷轉濕涼。周五至周日北部、東半部雲量仍多有局部雨，西半部局部地區及山區有零星短暫雨的機率。

吳德榮說，在下周一的東北風南下前仍要注意颱風外圍帶來的影響。 第26號颱風海鷗未來轉向西南西，通過呂宋島進入南海。但菲律賓東方海面又有熱帶擾動正在發展；模擬認為周三、四前後有機率發展成颱，亦將通過呂宋島進入南海。

他指出，周五的模擬圖顯示，其輸送中層水氣繼續通過台灣上空；同時台灣附近低層大氣仍受東北風影響，以致類似的降雨型態持續至周日。

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續，南部地區雲多偶飄雨，中部地區則為多雲的天氣。氣溫方面，今天是這波東北季風影響期間最冷的時候，白天北台灣高溫僅20至23度，花東高溫約24、25度，中南部地區則在26至28度間。