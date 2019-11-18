人氣航管員病逝 同好為他在空中畫出告別

2019-11-18 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



擁有19年航管員資歷的交通部民航局主任管制員李宏鳴，日前（11日）因癌症病逝，年僅43歲。畢業於台北藝術大學戲劇系的李宏鳴，因為熱愛飛機，考進民航局服務。他生前經營「守護天空的隱形人」部落格分享航管知識及飛航管制員的日常，本身又是電腦模擬飛行與輕航機的玩家，因此他的去世，在航迷圈中引發一片哀悼與不捨。

李宏鳴今天舉行告別式，飛行同好特別於前一天（17日）駕駛輕航機在花東縱谷上空，畫出「OM881」的字樣，向他告別。

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這些飛行好友們利用的方式是，民航界廣泛使用的「廣播式自動回報監視」系統（ADS-B）。裝有ADS-B的飛機在飛行途中，會將飛機的經緯度、機身序號、航班號、航向、速度、高度、升降速率等資訊，主動向外廣播，航管人員在雷達幕上就可一目了然，提供很大的便利。由於ADS-B是主動對外廣播相關資訊，因此一般民眾裝設接收器，也可以收到相關資訊。坊間流行的FlightRadar24、Pathfinder等航班追蹤網站，就是靠各地飛機迷架設接收站，彙整資訊而成。

本月3日，以色列航空的波音747退役，以航特別在飛機飛離時，藉著ADS-B訊號，在地面網站上看到飛機畫出一架747的輪廓。這個例子提供了李宏鳴朋友們靈感，於是決定比照辦理，並且將行動命名為「明鳴計畫」。

飛機迷當然沒有雇一架客機上天「畫圖」的財力，因此利用的是超輕載具（輕航機），並且選擇國內允許輕航機飛行的空域中，面積最大的花東縱谷地區作為「畫布」。但是輕航機只能飛在離地1000呎的低空飛行，平常各網站架設的接收台，未必能收得到，因此還特別央請台灣區ADS-B接收站站長群的討論區負責人（也是李宏鳴的朋友），到花東縱谷內架設馬太鞍、瑞穗、玉里三個臨時站，確保可以收到機上的訊號。

國內並非所有民航機都裝有ADS-B，更別說輕航機。不過正好從去年起，花蓮超輕航協會向民航局申請，試辦在輕航機上裝置ADS-B，進行花東空域的訊號死角測試。上周民航局核發識別碼，正好趕上「明鳴計畫」的進行。

萬事皆備之後，朋友們討論要在空中寫什麼字？最後討論結果是「OM881」，OM是李宏鳴先前職務上的無線電代號，881則是Bye-bye的諧音，而這幾個字型的航跡，也正好符合測試死角的需求。

17日上午9時30分，輕航機由花蓮鳳林機場起飛，執行這次「沒有橡皮擦無法重來」的空中寫字任務。飛行的結果，在接近玉里的牛牯山上空，地面還是短暫失去ADS-B的訊號，導致最後畫出的航跡中，第二個8字的上半有所缺損。