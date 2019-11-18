天冷吃火鍋注意通風 小心一氧化碳中毒

2019-11-18 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



今天開始大變天，鋒面通過使北台灣逐漸降溫，尤其明天清晨最冷。這時候民眾總喜歡聚在一起吃火鍋，一起取暖。但是吃火鍋時記得保持通風，以免發生一氧化碳中毒的悲劇。上周末便有一家六口在剛吃完火鍋後，出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，其中一位四歲小朋友更出現眼睛上吊的症狀，原以為是熱痙攣，經抽血檢查才發現，六位患者都是一氧化碳中毒。

振興醫院急診重症醫學部醫師田知學表示，每年都有不少這樣的個案被送到急診。一氧化碳完全無刺激感覺、無味、無色，由汽油、煤、煤油、塑膠、木炭及天然瓦斯之不完全燃燒形成，是常見氣體中毒。由於一氧化碳與血紅素結合能力比氧強二百倍，容易造成血中氧氣不足。當身體細胞缺氧就會死亡，尤其大腦與心臟首當其衝。

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田知學表示，除了吃火鍋是常見的一氧化碳中毒原因，她也曾收治過因為想耍浪漫點香氛，而導致一氧化碳中毒的個案。一對情侶剛送到急診時，被認為是殉情自殺。但他們醒來後卻直搖頭否認，詢問後才知他們只是想耍浪漫，一整天都在家裡面點著香氛蠟蠋，結果發生一氧化碳中毒。