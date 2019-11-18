台灣國樂團指揮選拔賽 張智堯三冠王

2019-11-18 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



國立傳統藝術中心台灣國樂團（NCO）11月16日晚間舉辦2019菁英爭揮—指揮新秀選拔賽，由台灣師範大學音樂系研究所指揮組碩士班學生張智堯獲得冠軍、最佳魅力台風獎、最佳人氣獎，可說三冠王。

NCO菁英爭揮—指揮新秀選拔已舉辦六屆，本屆比賽經歷初選、複選、決選三輪，結果揭曉。第二名由岳陽國樂團指揮朱恆志奪得，由作曲家王乙聿參與評分的最佳作品演繹獎，則由台南藝術大學七年一貫制六年級陳宥嘉獲得。

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今年菁英爭揮決選音樂會的四首指定曲，包括鄭思森的《竹》，該曲突破標題樂段的規格，用主題樂句引導、發展貫穿全曲；盧亮輝的《秋》為典型的三部曲式，透過慢板和小調調式表現秋風落葉飄零、飄泊不安的傷情，需要清楚了解樂曲的來龍去脈，才能適切營造出相映的氛圍。

關迺忠的《台灣風情》第二樂章—哭調，曲調風格性濃郁，在意境、氛圍的處理上，要耐心詮釋段落速度的轉折和情緒變化。最具挑戰性的，則是台灣國樂團藝術經理王乙聿選材自北管過門音樂發展而成的《演化交響曲》第四樂章—新局，樂曲進行中部分演奏家在台下流動演奏呼應，再加上急速活躍的樂句樂段，充分考驗指揮者對樂團的整合能力。

全程參與三輪賽事的評審團主席代表、指揮家與作曲家李英表示，國樂指揮需要具備東、西方音樂學的訓練與涵養、理性與感性兼容的多元音樂視野，最需要的就是更多的機會與舞台。這次的參賽者都能充分掌控樂曲，儘管因為經驗有限，部分細節難免生硬緊張，但總體來說已具專業水準、表現可圈可點。

傳統藝術中心主任陳濟民說，台灣國樂團的青年指揮培力計畫，不僅提供指揮新秀嶄露頭角、登上藝術殿堂的機會，後續配套的合作方案，更引領年輕指揮家穩步邁向專業職涯。今年的賽程更突破以往模式，在複選階段移師國立臺南藝術大學，由該校國樂系國樂團擔任排練樂團，如此可提供更多青年學子連結國家級樂團合作的珍貴經驗。