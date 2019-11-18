靜脈曲張逾10年治不好 心臟瓣膜閉鎖不全搞鬼

2019-11-18 20:45 中央社 台北18日電



一名78歲爺爺腿部嚴重靜脈曲張超過10年，雙腿甚至成了深褐色，多次治療都沒有好轉，直到走路易喘到北榮求診才發現全是三尖瓣閉鎖不全搞鬼，以微創手術治療後已大大好轉。

收治患者的台北榮總外科部心臟外科主治醫師郭姿廷表示，三尖瓣閉鎖不全是老人家常見的心臟疾病，好發於曾有心臟衰竭、心律不整或曾做過心臟手術者，患者可能因瓣膜關不緊，導致血液逆流、心臟擴大，最後導致更嚴重的心臟衰竭。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

郭姿廷解釋，心臟瓣膜就像一扇門的門板，當心臟因特定原因擴大後，門框也會跟著擴大，心臟瓣膜此後便再也關不緊，出現血液逆流的狀況，一旦血液無法進入心臟進入全身循環系統，就會淤積在腳部，出現下肢水腫、靜脈曲張等症狀。

郭姿廷說，由於疾病初期，下肢水腫、靜脈曲張等症狀可能不明顯，容易被忽略，但久而久之心臟會漸漸擴大，出現喘、運動耐受性不良等狀況，此時心臟功能通常已經開始衰退，甚至可能因右心衰竭導致鬱血性肝病變、心腎症候群使肝腎功能變差，增加治療的複雜性。

傳統心臟瓣膜手術必須切開胸骨，讓醫師在看得到整個心臟的狀況下進行手術，但傷口恐長達20幾公分，多數患者對於必須鋸開胸骨也相當抗拒。

郭姿廷指出，如今已有胸腔內視鏡輔助微創手術，只要從右邊胸壁上開4到5公分的傷口，加上幾個輔助的小傷口，就能完成心臟瓣膜修補或心臟瓣膜置換手術，大大減少開刀後的疼痛及出血量，傷口感染的機率也降低。

她表示，近期曾收治一名78歲老爺爺，雙腳腫脹超過10年，小腿和腳部也因色素沉澱變成深褐色，經診斷為靜脈曲張合併鬱滯性皮膚炎，但手術後仍未好轉，近年爺爺走路愈來愈容易喘，到北榮求診才發現全是心臟三尖瓣閉鎖不全搞的鬼，經內視鏡手術治療，出院1個月每天已可到公園散步1小時，重拾生活品質。