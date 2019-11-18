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已故記者劉屏出書 學者政要齊致意

2019-11-18 20:09台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

已逝名筆劉屏18日的新書發表會中，與會人員冠蓋雲集，包括前台中市長胡志強、前國安...
已逝名筆劉屏18日的新書發表會中，與會人員冠蓋雲集，包括前台中市長胡志強、前國安會秘書長胡為真等。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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已故資深記者劉屏18日出版其人生第一本也是最後一本書《一筆穿雲：永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂》，現場將星雲集，前台中市長胡志強表示，劉屏是一位找不到缺點的人；前國安會秘書長胡為真則說：「劉屏針對時事的報導鞭辟入裡，看文字就可感受其出色的人格風範。」

劉屏遺孀張麗芳也特地從美國趕回發表會現場，她表示：「感謝大家協助完成劉屏出書的遺念，書的內容將他一生的專欄作品彙整及篩選，也請來很多位教授好友要把書搬回美國。」《一筆穿雲》書中收錄劉屏剖析美中台、兩岸、蔡英文、韓國瑜及時事議題等數十篇文章。

永遠的記者風範

胡志強認為劉屏是一位找不到缺點的人，並以「君子望之儼然，即之也溫。」一詞形容他。也提到劉屏的去世是新聞界的損失，盛讚其具有新聞記者的熱情與使命感，是個有風骨的老記者。

「雖然不希望有軍事衝突，但如果劉屏早生個幾十年或是處在台灣進入戰爭之際，以他對軍事及國際議題的興趣，絕對會是一位出色的戰事記者。」政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生致詞時說道。

原汁原味的人

胡為真表示，雖然跟劉屏相處時間不多，但其每一篇觀察國際情勢的文章都鞭辟入裡，看到文章就覺得這人不簡單。實踐大學講座教授、也是劉屏大學同寢室好友的江岷欽表示，劉屏是個從年輕到老都「原汁原味」的一個人。他讚揚劉屏的品格「對政治關心而不介入，對權力熟悉而不攀附，對朋友真誠而不苛求，對文字老練而不做作。」

劉屏生前維護軍人權益不遺餘力，常以報導幫軍中人員發聲，發表會上來了6名中將，包括八百壯士副指揮吳斯懷中將、前國安局駐美特派員黃光勳中將及雷光陸中將、前空軍副司令王明義中將及劉守仁中將、前空軍參謀長丁忠武中將及空軍上校孟復華及謝啟宇等。

甫列入國民黨不分區立委候選人的吳斯懷則指出，八百壯士在街頭對抗政府的485天，劉屏人在美國仗義執言、刊登報導，是難得與軍人站在一起的媒體人，讚譽劉屏為知識份子的典範，也是少見的老報人，更稱讚劉屏獲各界尊崇，其文采承先啟後，彷彿一隻穿雲筆。

《一筆穿雲》由時報文化出版印行，每冊定價350元，全台各大書店皆有販售（本報讀者優惠8折，請電，02-23581961）

【更多精采內容，詳見

空軍國安會胡志強

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