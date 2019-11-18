蘇貞昌顏面神經失調 這些知名藝人也碰過
行政院長蘇貞昌疑因過度操勞導致顏面神經失調，18日起請假休養。醫師表示，顏面神經失調好發於高齡及糖尿病患，通常在季節交替或身體免疫力差時找上門，過去不少藝人如白冰冰、蔡康永都曾罹患。症狀雖不難治，但最好還是找醫師做鑑別診斷，排除腦幹或橋腦出問題。
行政院長蘇貞昌出席蔡英文競選總部成立大會時被發現手勢誇張，臉部卻僵硬，嘴巴甚至歪向一邊，事後行政院證實，他因公務繁忙，遭病毒感染造成顏面神經失調。
高雄長庚神經內科醫師林祖功表示，顏面神經麻痺原因不完全明朗，臨床上常見病毒感染導致神經傷害，半邊臉會肌肉乏力，眼皮無法閉合，嘴角無法上揚，若牽扯到唾液腺及淚腺，還會造成眼睛及喉部不舒服。若合併帶狀疱疹，除顏面神經麻痺外，耳後也會疼痛。
林祖功說，急性期病患會施用類固醇治料，若是帶狀泡疹合併神經問題，除類固醇外，還會也抗疱疹病毒的藥物，百分之八、九十預後非常好，神經長得比較快的約二、三周就好，有人則會拖到半年。
過去不少藝人如白冰冰、蔡康永，都曾罹患顏面神經麻痺。白冰冰就曾自述，當時左眼闔不起來，左右眉毛也一高一低，最嚴重的是連「爸爸」兩個字都說不來。蔡康永曾在接下金馬獎頒獎典禮主持棒後發現自己的臉歪了，戴面具錄影。
高雄市立大同醫院神經內科主任楊淵韓表示，顏面神經麻痺患者大多是因為身體勞累、免疫力下滑或罹患糖尿病，有人會在感冒後一周併發。8成的患者能完全恢復，約2成會有一邊眼睛或嘴巴閉不起來情況，須透過復健或接受眼皮拉提手術及注射肉毒桿菌素改善。
楊淵韓說，臨床上30、40歲罹患顏面神經麻痺的年輕人不少，工作壓力大的上班族，有抽菸習慣的也是高風險一族，曾有10幾歲學生為準備升學考試連續熬夜幾天，也臉歪嘴斜就醫。
值得注意的是，顏面神經麻痺分為周邊神經性及中樞神經性兩種，多數患者屬於前者，患者臉部會有眉毛不對等情況。如果是後者，則有兩邊瞳孔大小不一或一邊流汗、一邊不流汗等特殊情形，甚至還會吞嚥困難，看不清楚，須進一步做核磁造影，確定是否可能中風。
林祖功更提醒，遇到顏面神經麻痺不用太擔心，但建議最好讓醫生做鑑別診斷，排除腦腦幹中風或是橋腦腫瘤壓迫等情形。
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