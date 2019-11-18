打開跨世代橋樑！第3屆「桂冠餐桌論談」從吃感動人心

2019-11-18 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



生活在都市的現代人，繁忙的工作與快節奏的步調，常壓得人喘不過氣來，記得有多久沒和家人好好吃頓飯？關注家庭議題的桂冠，連續3年舉辦「桂冠餐桌論談 - 好好說頓飯」活動，三明治世代透過「餐桌時光」與大齡世代的父母，重新搭起新的橋樑。

日前舉辦的「餐桌論談」主題圍繞三明治族群與大齡父母進行「親情互動關係調查」雙向問卷，在2439份有效問卷中發現，「孫子女教養問題」常成為餐桌上討論地雷話題，有近5成4的三明治世代子女遇到教養問題，會優先上網找專家文章或專業諮詢，其次是詢問朋友佔24%，約有9%人會詢問父母意見，更發現三明治世代大多期望能與子女像「朋友」般自在聊天相處。

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活動中找來知名主持人林書煒分享，自己的媽媽9年前失智，因爲這場來得又急又快的病，讓她重新開始思考生命的價值及自己與家人關係，每天與家人練習說請、謝謝、對不起、我愛你，拉近家人間感情。智榮基金會副執行長李竺姮表示，「變老」是三明治與父母間最大共通點，也是吃飯時最好聊的話題，「好的互動都是雙向交流，避免單向溝通、一眛要求或指責父母親，下次聽聽他們堅持這樣做的原因。」陪著父母一起健康變老，才是維持良好互動關係的最佳方式。