泰國簽證新規看過來！ 11月30日起需線上申請
2019-11-18 18:41
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
想出發泰國的旅客注意了！泰國觀光局台北辦事處公布泰國簽證新規，泰王國貿易經濟代表處將於2019年11月30日起實施電子簽證申請及電子支付，也就是未來在台北「自辦」申請的泰簽的遊客必須先前往網站申請，同時完成線上付款，若未經線上申請預約，簽證將不被受理。對此，東南旅行社表示，這項規定影響較大的會是個人申辦的部分，旅遊業者團體申辦流程目前並未受影響。
電子簽證申請公告指出：「泰王國貿易經濟代表處將於2019年11月30日起實施電子簽證申請及電子支付。自2019年11月30日起,於台北申請的泰國簽證必須前往下列網站申請，申請人將被要求建立一個帳號以完成線上電子簽證之申請同時須完成線上付款，接著再預約排程親自將您的護照提交至本泰王國貿易經濟代表處。本代表處將不受理任何未經線上申請預約而任意前來申請簽證之申請人。」
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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11月30日起新規定實施後，讓原本泰國簽證辦理程序，從原先到台北泰國貿易經濟代表處填寫申辦，付款後即可於隔日取件，改為必須「線上申請」才能到台北泰國貿易經濟代表處送件，等於多了一步流程。對此，東南旅行社表示，目前新規並不影響旅行社作業，因此不想太麻煩的民眾仍可交由旅行社協辦，費用約1300至1500元。另外，目前落地簽免費優惠至2020年4月，民眾也可多多利用落地簽管道辦理入境。
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