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跟著雲門舞者起舞 全台免費巡演

2019-11-18 18:14聯合報 記者何定照／即時報導

國泰金控公司從2001年起支持雲門2舞遍全台鄉鎮，18年來在69所學校演出近200場，觀賞人次逾19萬。今年雲門、雲門2併團，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍策畫全新展演方式，率雲門舞者踏入公眾場館，打破舞台與觀眾席的界線，牽起民眾的手一起跳舞。

該作共70分鐘，鄭宗龍編排入舞作選粹，也編創新作，再加入與觀眾的互動，音樂則交織林強、林生祥與原住民歌手沐妮悠等旋律，熱鬧歡樂。目前已演兩場，11月23日及24日在彰化縣政府大廳、11月30日及12月1日在台南市美術館2館大廳、12月7日及8日在花蓮縣文化局美術館都還有場次，時間為下午2時半，免費參加。

國泰藝術節-與雲門共舞。圖／雲門舞集提供
國泰藝術節-與雲門共舞。圖／雲門舞集提供
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鄭宗龍美術館

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