跟著雲門舞者起舞 全台免費巡演

相關新聞
入冬溫差大要當「心」醫師：健檢有紅字要留意2019-11-18 17:06
大選年衝擊精神健康如金融海嘯 小心選舉症候群上身2019-11-18 17:06
嘉義彰化高雄4司機員超速 台鐵局長：少數個案2019-11-18 17:05
星宇航空機上音樂指定Smooth Jazz 張國煒揭原因是這個2019-11-18 16:08
東北季風增強！北北基宜大雨特報 今愈晚愈涼2019-11-18 15:40
新聞攝影作品展 職災照片年度最佳2019-11-18 19:20
泰國簽證新規看過來！ 11月30日起需線上申請2019-11-18 18:41
女子安麗 細訴泰雅部落到國光名旦心路2019-11-18 18:13
影／大甲懸日來了 民眾拍美景警察維持交通秩序和安全2019-11-18 17:45
吃完火鍋頭暈噁心 一家6口一氧化碳中毒2019-11-18 17:30
人被安置心依舊落寞 一起幫獨老忘卻孤單2019-11-18 17:05
好市多「萬用鍋」完勝氣炸鍋 他列4大優點：誰都可以做好菜2019-11-18 17:00
顏面神經麻痺好發於季節交替 過勞累者應當心2019-11-18 14:56
肺癌免疫療法給付門檻高 病友2願望2019-11-18 14:37
空汙基金短缺？ 環保署：今年應該不會2019-11-18 14:37
氣泡水促腸胃蠕動？ 醫：恐使胃潰瘍、胃食道逆流加重2019-11-18 14:37
遇肌肉骨骼痠痛 5步驟評估防治職業傷病2019-11-18 14:36
最常見肌肉骨骼痠痛…輕忽職業病 小心工作失能2019-11-18 14:36
中國新增鼠疫病例 疾管署密切監視社區感染風險2019-11-18 14:35
傍晚變天 明最冷下探15度2019-11-18 14:32
熬夜隔天 2招補眠找回精神2019-11-18 14:30
作息足跡App掌握睡眠規律 準確率9成2019-11-18 14:26
台鐵清查司機超速 懲處4人2019-11-18 14:22
場館應變：托育服務、遲到包廂、自在場2019-11-18 14:17
音樂會公害多 還有貴婦光腳貼樂池2019-11-18 14:15
高麗菜每顆剩50元銅板價 農糧署：屬合理價位2019-11-18 13:34
花生一周跌10元！ 雲林縣長出示進口決標單批中央2019-11-18 13:28
中華郵政金融卡申請及動卡率低 立委要求訂目標2019-11-18 13:15
台中大甲也有懸日可拍 盧秀燕請警方維護交通安全2019-11-18 12:48
素食店賣「鮮蝦捲」？未明顯標示素食違規2019-11-18 12:42
桃機第三航廈變更設計 估完工期再延一年2019-11-18 12:15
麥桿殼新妙用！減少運送昆蟲死亡率2019-11-18 12:10
影／10歲兒子在急診室看父親被急救 醫師心疼不捨2019-11-18 12:01
拳頭硬硬der…兒造句「媽媽像大豬一樣肥」 網笑爆：活膩了？2019-11-18 12:00
眼睛癢噴嚏連連 東北季風增強西半部空品差2019-11-18 11:56
北市抽驗食具、染髮劑 1件竹筷含聯苯 多件標示違規2019-11-18 11:50
大師級人物打造 星宇航空機上音樂爵士風2019-11-18 11:42
怎麼補眠才不傷身 醫師教你正確方法2019-11-18 11:21
桃機三航廈成國際笑話 立委要求明年2月前定案2019-11-18 11:16
熱門文章
林志玲世紀婚宴菜單曝光！竟有甜蜜藏頭詩2019-11-17 20:13
他月薪12萬給媽管 10年後想婚一看存款全沒2019-11-18 10:23
林志玲、AKIRA世紀大婚 小S不搶丰采示範超禮貌穿搭2019-11-17 22:17
影／林志玲婚宴送客造型曝光 粉色中式禮服洋溢幸福模樣2019-11-17 21:28
一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯2019-11-17 20:50
唐綺陽星座運勢週報：小心火氣大、意外發生！天蠍成火紅人物2019-11-18 07:33
林志玲辣穿流蘇亮片裝跑趴 尺度大開秀長腿與美胸性感無極限2019-11-18 01:42
林志玲出嫁行頭自己買單 帶15萬婚鞋、5萬耳環完婚2019-11-17 21:02
林志玲大婚造型宛如時尚秀 穿羽毛深V暴乳裝超性感2019-11-17 20:24
滿滿台味！從紅蟳米糕到鱔魚意麵 林志玲婚宴菜色曝光2019-11-17 21:40
蘇貞昌顏面神經麻痺 專家：易感冒季節人人要小心2019-11-17 21:26
降溫要開始了 鄭明典：北風前緣接近中2019-11-18 08:32
名為幸福的唇色！林志玲婚禮唇膏色號曝光，女孩必搶～2019-11-18 08:39
好市多「萬用鍋」完勝氣炸鍋 他列4大優點：誰都可以做好菜2019-11-18 17:00
花心男求問5女姻緣 慘遭月老打臉：不要遊戲人間2019-11-18 11:44
一個人也能在家吃海底撈 小7限定上市，不吃辣、吃素都能爽吃2019-11-18 12:12
花生一周跌10元！ 雲林縣長出示進口決標單批中央2019-11-18 13:28
這才是王子與公主的婚禮！林志玲下嫁AKIRA伴手禮滿滿的浪漫風2019-11-18 10:38
氣象局：今傍晚後明顯轉涼 明感受最冷低溫下探15度2019-11-18 10:23
東北季風增強！北北基宜大雨特報 今愈晚愈涼2019-11-18 15:40
司機員進站飆車 台鐵清查4人違規懲處2019-11-18 10:45
顏面神經麻痺好發於季節交替 過勞累者應當心2019-11-18 14:56
冷颼颼 玉山、合歡山結霜了 上山注意保暖、節約用水2019-11-17 23:26
【夫妻之間】滿佳／離婚風波2019-11-18 06:00
槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座2019-11-18 13:27
每日星座運勢／雙子多留意身體健康 事業多元化運作2019-11-18 00:00
11月颱風多往南海、尚無冷氣團 吳德榮說都是這原因2019-11-18 07:40
【祖孫之間】古家榕／讓我親一下2019-11-18 06:00
彭啟明：冷空氣接近 白天北、東部會愈來愈冷2019-11-18 07:54
世界抗生素周／抗生素抗藥性海嘯來襲 已現全抗細菌2019-11-17 20:44
【生活點滴】林揚／啼笑皆非的時刻2019-11-18 06:00
影／10歲兒子在急診室看父親被急救 醫師心疼不捨2019-11-18 12:01
中華郵政金融卡申請及動卡率低 立委要求訂目標2019-11-18 13:15
怎麼補眠才不傷身 醫師教你正確方法2019-11-18 11:21
桃機第三航廈變更設計 估完工期再延一年2019-11-18 12:15
國藝3大場館特別服務 音樂會歡迎咳嗽 遲到還有專屬包廂…2019-11-18 09:00
氣泡水促腸胃蠕動？ 醫：恐使胃潰瘍、胃食道逆流加重2019-11-18 14:37
星宇航空機上音樂指定Smooth Jazz 張國煒揭原因是這個2019-11-18 16:08
44歲男鎖定這類工作狂換 網笑：專長是面試2019-11-18 17:11
肺癌免疫療法 病友團體籲免除檢測「西瓜甜再付錢」2019-11-18 10:32
留言