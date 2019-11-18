女子安麗 細訴泰雅部落到國光名旦心路

2019-11-18 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



觀印度肢體語彙與傳統戲曲身段與交錯，看國光劇團當家名旦朱安麗細說來自泰雅族親愛部落的心路歷程。國立傳統藝術中心開枝散葉計畫「2019戲曲夢工場」，11月起推出六檔作品，檔檔特色十足，各具大將架勢。

11月23日、24日EX-亞洲劇團的《假戲真作2.0》，由該團印度裔藝術總監江譚佳彥改編自印度民間口傳故事，情節趣味十足又引人深思，形式結合當代小劇場與印度傳統戲劇肢體，首次演出就入選第九屆台新藝術獎年度十大表演節目，巡演國際都好評如潮。此次由江譚佳彥與京劇武生翹楚戴立吾合演，令人期待。

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去年榮獲台北文化獎的朱安麗，近年勤參與各種跨界演出，這次更挑戰台北海鷗劇團的獨腳戲，劇名就叫《女子安麗》，展現追索自身多元文化背景的過程。

該劇編導宋厚寬指出，他為深入表現朱安麗的心路，訪談本人及親友，試圖還原她的家族歷史：當年朱安麗的父親怎麼認識深山中的母親？父親在中國的妻子如何思念著他？朱安麗為何10歲就離家學戲？朱安麗外婆臨死前，對她說「妳真是個忘本的孫女」，又如何震撼她……

難得的是，該戲還首次嘗試結合京劇表演與泰雅文化：京胡與口簧琴重唱，山林吟唱與西皮二黃對應，韻白與泰雅萬大語交織。11月30日、12月1日演出。

許亞芬歌子戲劇坊《夫人夜未眠》也很特別，情節擷取莎士比亞四大悲劇之一《馬克白》，但聚焦在馬克白夫人。舞台上，馬克白夫人內心層層轉變與揭露，將最能攫取觀眾目光。12月7日、8日下午演出。

同在12月7日、8日於不同廳演出的，還有台灣戲曲學院台灣京崑劇團《奪嫡》。傳藝中心表示，特別將兩戲安排在同天，是因兩戲有如互為鏡像，因為《奪嫡》也在談人性與權力，展現「美姿儀，少聰慧」的楊廣如何逐步奪取儲位，登基成為隋煬帝。

也運用莎翁文本的，還有傳藝金曲獎最佳劇本獎得主李季紋和正在動映合作的《丑王子》。該劇選取莎士比亞《理查三世》和傳統戲《金龜記》段落，讓分處東西世界的兩位主角，居然夢中相會，構思大膽。12月14日、15日演出。