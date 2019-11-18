新聞攝影作品展 職災照片年度最佳

2019-11-18 19:20 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



突發新聞類第一名被稱為「染血的皮箱」，記錄普悠瑪號事故後的景象，是用畫面說故事的範例之一。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 楊子磊的「年度最佳新聞照片」看過了嗎？記錄下過勞駕駛呂智偉在貨車上腦幹出血死亡後，太太鄭淨蓮除了面對喪事，還要爭取職災認定的無奈神情。台灣新聞攝影協會理事長莊坤儒邀大家一同見證用單眼相機、獨到新聞眼書寫的歷史，得獎作品從18日至12月8日於城南空間No.1展出。

重視新聞攝影價值

文化總會副會長江春男在發表會上表示，新聞攝影因為媒體的改變，挑戰變多，雖然載體不一樣，但攝影本身還是非常重要。將來如果沒有這一塊的話，台灣新聞界就不算新聞界了，民主發展的紀錄也受到影響。

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卓越新聞獎基金會執行長邱家宜表示，攝影是工作環境跟條件日益被壓縮的行業，衝鋒陷陣的前輩們老成凋零，但也是新秀輩出。楊子磊拍的外籍移工的照片，去年跟今年都得到攝影獎。堅持到現在仍做靜態攝影的古典價值，凝結的片刻的剎那是有它的藝術價值。

評選兼顧傳統創新

攝影比賽參考荷蘭世界新聞攝影大賽及美國全國攝影記者協會（NPPA）主辦的最佳新聞攝影比賽，分突發新聞、一般新聞、體育新聞、新聞人物、肖像類、自然環境與科技、圖文特寫、藝術與娛樂等單張照片獎；以及系列照片、年度最佳新聞攝影作品集獎，最後從中選出年度最佳新聞照片（POY）。

今年的評審有區國強（電視媒體從業）、鄭怡雯（北科大助理教授）、劉子正（經典雜誌攝影）、何叔娟（世新大學講師）、劉振祥（資深影像從業），是唯一採取網路直播公開評選過程的攝影比賽。

楊子磊的最佳新聞照片，記錄下過勞駕駛在貨車上腦幹出血死亡，太太除了面對喪事，還要爭取職災認定的無奈神情。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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