入冬溫差大要當「心」醫師：健檢有紅字要留意

2019-11-18 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



根據世界衛生組織（WHO）報告，心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年都造成全球約1790萬人死亡。台南市安南醫院家庭醫學科主任醫師蔡忠紘今天說，目前時序已進入秋冬季節，秋分後早晚溫差可高達10℃，導致血管收縮容易造成血壓升高，進而增加心臟病急性發作的機會。

蔡忠紘說，最近就有民眾平日有三高慢性疾病未控制良好，結果天氣轉冷後，清晨就發生胸悶喘不過氣，送到急診發現為急性心肌梗塞，幸好在急診與心臟內科團隊的積極處置之下，才救回寶貴生命。

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心血管疾病的危險因子，除了包括缺乏規律運動及不健康飲食所導致的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒之外，近年來受氣候異常影響，極熱極冷的氣候型態也是心臟病發作的誘發因子，高危險族群要多加留意。

蔡忠紘說，許多民眾都有定期健康檢查的習慣，不管是政府補助的成人健康檢查、公司補助的年度健康檢查、或自費到健檢中心做高階健康檢查，大多都會涵蓋高血壓、高血糖及高血脂的三高疾病檢查，但是民眾往往對於報告的紅字「有看沒有懂」，或是根本不了解檢查數據代表的意義，結果花了大錢健檢也確實檢查出問題，但卻無進一步去改善健康。