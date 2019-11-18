人被安置心依舊落寞 一起幫獨老忘卻孤單

2019-11-18 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ／台北即時報導



在桃園獨居的劉阿公，曾經半夜如廁時意外摔倒，肢體無力的他根本爬不起來，就在冰冷地板上躺了一晚，直到隔天聽到鄰居在門口走動的聲音，勉強發出的求救聲才終於被聽見；阿公雖然幸運保住一命，但因生活無法自理，被政府安置進機構，看到院友都有親人來探望，「我好羨慕、也好希望有人來看我、陪我說說話…」

「畢竟，我們沒有老過，不知道什麼是老，尤其是老後的感受、身心的不適，以及力有未逮的無奈。」長期服務貧弱獨老的雙福社會福利基金會表示，在服務過程中，聽到太多孤獨老人的落寞心聲，也常看到中重度失能的長輩缺乏多元、優質的機構或安置處所，有些獨老甚至成了「長照難民」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

基金會觀察，不少社區裡的中低收入戶獨老，在安養中心的基本生活雖然有人打理，但因為沒有家人、親友的探訪與關心，即便過著團體生活，也未必能排解孤單，很多獨老依舊只能默默、安靜地過一天算一天，更別提能獲得個人心願小物。

志工表示，現在幫助獨老，可以學習未來我們對別人的依賴，哪怕只是一份小小愛心或一份簡單物資，都能陪伴獨老走過孤單的老年生活，就像劉阿公後來有了民眾捐贈的愛心收音機和志工的陪伴，總算能展開笑顏。

udn買東西購物中心公益雲集平台協助雙福基金會老人整合服務計畫進行線上募資，歡迎民眾透過「愛心百元捐」隨手做公益，一起幫獨老「忘卻孤單」。活動網址https://bit.ly/2NTwKeq