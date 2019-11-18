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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

人被安置心依舊落寞 一起幫獨老忘卻孤單

2019-11-18 17:05聯合報 記者賈寶楠／台北即時報導

在桃園獨居的劉阿公，曾經半夜如廁時意外摔倒，肢體無力的他根本爬不起來，就在冰冷地板上躺了一晚，直到隔天聽到鄰居在門口走動的聲音，勉強發出的求救聲才終於被聽見；阿公雖然幸運保住一命，但因生活無法自理，被政府安置進機構，看到院友都有親人來探望，「我好羨慕、也好希望有人來看我、陪我說說話…」

「畢竟，我們沒有老過，不知道什麼是老，尤其是老後的感受、身心的不適，以及力有未逮的無奈。」長期服務貧弱獨老的雙福社會福利基金會表示，在服務過程中，聽到太多孤獨老人的落寞心聲，也常看到中重度失能的長輩缺乏多元、優質的機構或安置處所，有些獨老甚至成了「長照難民」。

基金會觀察，不少社區裡的中低收入戶獨老，在安養中心的基本生活雖然有人打理，但因為沒有家人、親友的探訪與關心，即便過著團體生活，也未必能排解孤單，很多獨老依舊只能默默、安靜地過一天算一天，更別提能獲得個人心願小物。

志工表示，現在幫助獨老，可以學習未來我們對別人的依賴，哪怕只是一份小小愛心或一份簡單物資，都能陪伴獨老走過孤單的老年生活，就像劉阿公後來有了民眾捐贈的愛心收音機和志工的陪伴，總算能展開笑顏。

udn買東西購物中心公益雲集平台協助雙福基金會老人整合服務計畫進行線上募資，歡迎民眾透過「愛心百元捐」隨手做公益，一起幫獨老「忘卻孤單」。活動網址https://bit.ly/2NTwKeq

一台收音機讓劉阿公老淚縱橫，還好透過熟悉的廣播，他終能忘卻孤單。圖／雙福基金會提...
一台收音機讓劉阿公老淚縱橫，還好透過熟悉的廣播，他終能忘卻孤單。圖／雙福基金會提供
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志工的陪伴和收音機熟悉的廣播，劉阿公（右）在安置機構終於有了伴。圖／雙福基金會提...
志工的陪伴和收音機熟悉的廣播，劉阿公（右）在安置機構終於有了伴。圖／雙福基金會提供
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