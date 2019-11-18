嘉義彰化高雄4司機員超速 台鐵局長：少數個案
2019-11-18 17:05
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
今傳台鐵司機員慣性超速，台鐵啟動大規模稽查，發現4筆司機員超速行為，嘉義、彰化各一筆、高雄兩筆。台鐵局長張政源說，超速是少數個案，全台灣都要清查。
有台鐵司機員被爆料慣性超速，利用進站號誌的列車自動防護系統（ATP）寬限值漏洞，12天內超速八次，最嚴重一次，以時速近90公里飆往車站。台鐵最近啟動大規模稽查，發現另四人偶有超速。
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台鐵局長張政源今天代表簽署台鐵與工會的團體協約，他會後受訪指出，絕大多數司機員都符合規章，超速是少數個案，這次全面清查，發現少數司機員在速度控制沒做好，未來會根據規章做全面檢討。
張政源說，希望全體員工都以行車安全作為最首要任務。目前清查後，發現超速跟設備沒關係，「完全是個人因素」，會加強訓練，未來全台灣也都會清查。
本次台鐵之所以啟動清查，是因為有人投訴高雄司機員慣性超速。據了解，台鐵日前發文給各段指導司機員，要求每人抽查40筆資料，截至上周五為止，總計抽查1600筆，發現有嘉義1筆、彰化1筆、高雄2筆超速資料。
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