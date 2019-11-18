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星宇航空機上音樂指定Smooth Jazz 張國煒揭原因是這個

2019-11-18 16:08聯合報 記者魏妤庭／即時報導

繼日前星宇航空發表機上安全影片，引發網友熱議後，星宇航空再次公開機上音樂，有別於一般傳統航空的音樂，邀請爵士樂巨擘Peter White打造6首登機、降落歌曲。同時，星宇航空董事長張國煒也親自揭露為何選用Smooth Jazz的原因。

即將在明年1月底開航的星宇航空，為了抓住消費者目光，近日持續發表相關設施，繼機上安全影片後，今（18）日再度公開機上音樂，特別請來爵士樂巨擘Peter White打造，包含登機、降落音樂，總共有6首，各自敘述不同故事，巧妙呈現起承轉合，以帶給旅客不同於傳統航空的體驗。

此次選擇較為放鬆的爵士樂作為機上音樂的原因，與董事長張國煒有很大的關係。張國煒說，過去在美國留學時期，就常常邊開車邊收聽爵士樂。因此，這次機上音樂指定採用Smooth Jazz，希望讓旅客上機就能沉浸在輕鬆愉悅的氣氛，感到全然的放鬆。

由Peter White打造的6首機上音樂，使用多種樂器，如吉他、手風琴及馬林巴琴，3首登機音樂為Flying High、Fun in the Sun、Island Getaway，另外3首分別是Landing music：Peaceful、Adventure、Homeward Bound，預告美好旅程，也同時為返家或抵達目的地旅客營造歡樂氛圍。

星宇航空與爵士樂巨擘Peter White攜手合作，打造6首登機、降落歌曲。圖／...
星宇航空與爵士樂巨擘Peter White攜手合作，打造6首登機、降落歌曲。圖／星宇航空提供
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Peter White打造的6首機上音樂，使用多種樂器，如吉他、手風琴及馬林巴琴...
Peter White打造的6首機上音樂，使用多種樂器，如吉他、手風琴及馬林巴琴。圖／星宇航空提供
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