好市多「萬用鍋」完勝氣炸鍋 他列4大優點：誰都可以做好菜

2019-11-18 17:00 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在好市多發現一款比氣炸鍋還好用的「萬用鍋」，並列出4大優點，甚至勸網友要搶要快，免得又造成搶購風潮。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

近期「氣炸鍋」料理十分流行，由於可以取代傳統油炸或油煎的料理方式，相對來說比較健康，因此深受許多家庭主婦喜愛。日前一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中分享，一款比氣炸鍋還好用的「萬用鍋」，他為了這款萬用鍋一早就直衝好市多，到的時候也只剩沒幾台，隨後更介紹這款萬用鍋的使用心得，並提醒網友如果要買的話要趕快去搶，免得又被搶到缺貨。

原PO在文中列出此款萬用鍋的4大優點，表示真的很方便，一般的冷凍蔬菜直接丟進去，按焗烤時蔬的按鈕，3分鐘就可以吃了，而且比起水煮的還更鮮甜。雖然少了手動洩壓按鈕，但是還是可以透過鍋蓋上的孔洞，自己手動洩壓。甚至是做菜新手也可以很好上手，只要乖乖按照上面的SOP來，誰都能輕易做出一桌好菜。重點是「夠便宜」一台只要4599元，原PO表示自己有搜尋過各大網購平台，目前找不到更便宜的了。

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除此之外，原PO也提到其實原本想搬氣炸鍋的，但是後來看的Google評價後，火默默就被滅了，「氣炸鍋這東西，就是剛開始會覺得很好用，但用久了你會氣炸」，因為原PO認為氣炸鍋相對萬用鍋真的相當難清理，而且不用多久就會丟在角落生灰塵了。但是原PO也強調萬用鍋和氣炸鍋兩者用途不同，好用程度當然是見仁見智，但在基於有限空間、金錢和不考慮都買的情況下，原PO認為萬用鍋顯然在各方面都略勝一籌。

PO文一出後，隨即引發網友留言，紛紛表示「講的我好心動，又要開搶了」、「無煙料理會很需要」、「我也愛萬用鍋，15分鐘煮好白飯，燉煮肉類或豆類都很軟嫩」、「真的很好用，廚藝不佳的都可以做出美味料理」。