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格蘭傑14年波特桶窖藏陳釀　綻放紅寶石光彩

2019-11-18 14:57文／ 陳玉蘭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌達人水流觴帶路

擁有生物化學博士學位的格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製師比爾．梁思敦〈Dr Bill Lumsden〉曾說：「威士忌中60%風味來自橡木桶，是決定威士忌個性的關鍵！」早在20年前，格蘭傑即領先業界投入鑽研換桶窖藏陳釀技術，不惜重金網羅全球不凡橡木桶，確保陳年期間萃取最佳風味。

不論你是美國波本桶、西班牙雪莉桶抑或法國蘇玳桶威士忌信徒，循著品酒達人水流觴指引，皆能在嶄新格蘭傑中獲得滿足，領略威士忌耐人尋味的多變魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製師比爾．...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製師比爾．梁思敦擁有生物化學博士學位，被視為麥芽威士忌產業先驅。 圖／格蘭傑 提供
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蘇格蘭威士忌進入百家爭鳴時代，橡木桶、年份、窖藏陳釀、過桶換桶無一不是吸引威士忌玩家眼球的關鍵字。針對台灣市場，格蘭傑推出換桶窖藏陳釀系列〈EMR - Extra Maturation Range〉，其中「QUINTA RUBAN14年波特桶」酒款更以全新風貌問市，原有12年升級為14年酒款，酒體綻放自然紅寶石光彩，展現精湛換桶窖藏陳釀技工藝。

Quinta Ruban格蘭傑14年波特桶酒體綻放自然紅寶石光彩。（建議售價14...
Quinta Ruban格蘭傑14年波特桶酒體綻放自然紅寶石光彩。（建議售價1400元） 圖／格蘭傑 提供
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全蘇格蘭最高蒸餾器　造就滑順優雅口感

在蓋爾語中，格蘭傑（Glenmorangie）意指「靜謐的山谷」，身為蘇格蘭高地區最具代表性酒廠，格蘭傑屹立176年，得天獨厚泰洛希湧泉水源，造就富含鎂、鈣等礦物質的硬水特性，糖化發酵過程中增加酵母菌絮凝，降低威士忌酸度，造就突出花香調性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑是蘇格蘭高地區最具代表性酒廠，強...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑是蘇格蘭高地區最具代表性酒廠，強勁海風吹拂使酒精陳年姿態更顯紳士。 圖／格蘭傑 提供
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酒廠距離海邊步行僅1分鐘，強勁海風吹拂使酒精陳年姿態更顯紳士，建於斜坡地的酒廠，善用地心引力釀造法，減少動力能源耗損，使用全蘇格蘭最高蒸餾器，總高達5.14公尺，相當於成年長頸鹿高度，此設計唯有最輕、最純酒氣才能達到銅製蒸餾器頂端，賦予新釀酒心細緻優雅的質感、明顯豐富的水果花香風味，餘韻清爽悠長。

整體而言，柑橘、花香是格蘭傑酒款的基本調性，品牌大使張立成開門見山地說：「當老外提到威士忌帶有柔和口感，意味著水果風味明顯，優雅則是指花香細緻度，而清爽代表原酒酒體油脂度偏低。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑堅持使用全蘇格蘭最高蒸餾器，唯有...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑堅持使用全蘇格蘭最高蒸餾器，唯有最輕、最純酒氣才能達到銅製蒸餾器頂端，賦予新釀酒心細緻優雅質感。 圖／格蘭傑 提供
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最高品質橡木桶陳年　波本雪莉各顯千秋

影響威士忌風味、口感的因素極多，橡木桶無疑是賦予酒體多元風味的關鍵，替威士忌增添更多可能性。

為確保陳年期間可萃取橡木桶最佳風味，格蘭傑只採用最高品質的橡木桶進行陳年，其中「經典格蘭傑」堅持每只橡木桶只使用2次，避免酒桶風味隨著使用次數逐漸變淡，產生風味不足的困擾。身為最懂橡木桶的行家，格蘭傑亦不惜重金採購最高級訂製波本橡木桶與雪莉橡木桶，給予酒液豐富怡人的質感。

過去，台灣威士忌酒一窩蜂別偏好色澤較為深沉、富含濃郁果香、葡萄乾、杏仁、堅果、肉荳蔻等香料豐富的雪莉桶威士忌，但水流觴曾針對身邊許多同好做過盲測，將酒杯用布包起來，使飲者看不到酒色，同時比較波本桶威士忌與雪莉桶威士忌，得到出人意料的答案───波本桶支持者遠勝雪莉桶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑只採用最高品質的橡木桶進行陳年，...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 格蘭傑只採用最高品質的橡木桶進行陳年，威士忌品質備受達人水流觴推崇。 圖／徐兆全 提供
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為何會有如此戲劇化轉變？水流觴分析，台灣人飲酒多半喜歡香甜順口，波本桶威士忌其實比雪莉桶更符合前述需求，尤其台灣身處亞熱帶國家，終年有超過三分之二時間偏炎熱，口感清爽的波本桶威士忌不容易產生負擔，不論是純飲、加水、加冰，又或者加入氣泡水製成Highball，都能輕鬆愉悅享受威士忌的美好。

此次換桶窖藏陳釀系列中，又以「QUINTA RUBAN14年波特桶」最受矚目。「比爾博士一再強調桶味不能蓋過酒廠風格，他特別打造2種不同尺寸的波特桶，為QUINTA RUBA增添更多層次與風味，首先將陳釀13年波本桶原酒轉注至Refill波特桶再陳釀1年，接著將陳釀10年的波本桶原酒，轉注至First Fill波特桶再陳釀4年，將前者與後者的原酒以3:7比例調和。」水流觴直呼，如此複雜的波特桶威士忌釀造工藝幾乎是業界罕見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Quinta Ruban格蘭傑14年波...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Quinta Ruban格蘭傑14年波特桶有漂亮玫瑰花香，口感柔軟滑順，尾韻帶薄荷巧克力與甜橙氣息。（建議售價1400元） 圖／格蘭傑 提供
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然而此製程可替威士忌帶來漂亮花果香與巧克力味，46%非冷凝過濾裝瓶代表它保留了最完整的風味，滿足進階版威士忌品飲喜好。水流觴直言，此款威士忌最有趣的喝法是採分階段加水，可以10%為單位，感受在不同酒精濃度下帶來的細緻變化。

至於「LASANTA12年雪莉桶」則是非常經典以雪莉桶過桶的威士忌酒款，LASANTA在蓋爾語中意指溫暖與熱情，透露酒款設計初衷，其亮點是不單純使用常見Oloroso雪莉桶，而是同時也過有「雪莉酒之王」稱號的PX桶，再將兩者調和，入口更加甜美，水流觴分析：「飽滿太妃糖、薑、核棗的絲綢般滑順口感，帶著葡萄乾、柑橘、辛香料風味，尤其適合純飲或搭配西餐。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Lasanta格蘭傑12年PX雪莉桶是...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Lasanta格蘭傑12年PX雪莉桶是全球首款以Oloroso與PX雪莉桶換桶熟成的單一麥芽威士忌。（建議售價1250元） 圖／格蘭傑 提供
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「Nectar d’Or12年蘇玳桶」酒體先在美國白橡木優質波本桶中熟成，再換桶法國蘇玳葡萄酒桶中額外熟成，46%非冷凝過濾的金色酒體，細膩蜂蜜香氣、椰子、薑奔放氣息，深受女性飲者青睞，水流觴毫不猶豫地說：「今年Nectar d’Or12表現令人驚艷，堪稱是我歷年喝過最好的，不論是一人獨飲或跟親密家人分享，都是不二之選。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Nectar d’Or格蘭傑蘇玳桶風味...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Nectar d’Or格蘭傑蘇玳桶風味讓人直覺聯想到檸檬蛋糕、新鮮香草、橙皮與椰子，口感甜美醇厚。（建議售價1500元） 圖／格蘭傑 提供
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新包裝放大年份標示　獨飲共享品味不凡

為了更貼近台灣市場，今年格蘭傑透過更清楚標示年份、說明用桶風味與製程的改版包裝，以明亮色調的圖像化搭配關鍵字，使消費者、店家一目了然。水流觴認為，新包裝外盒正面將3款威士忌所使用的橡木桶與換桶過程做了簡明扼要描述，對於熱衷於討論用桶工藝的酒迷們來說是非常便利標示，方便在選購時清楚了解產品特色，也有助於向同好分享時說明當中脈絡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 威士忌達人水流觴擁有WSET二級烈酒認...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 威士忌達人水流觴擁有WSET二級烈酒認證，目前為威士忌雜誌國際中文版副總編輯、UDN烈酒專欄作家。 圖／徐兆全 提供
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除了上述3款威士忌，水流觴更要私心推薦曾連續14年獲得《威士忌聖經》作者Jim Murray94分「最複雜的繁複風味」評價的經典格蘭傑，「這款酒是國際競賽常勝軍，不論是獨飲或聚會共享都是萬眾矚目的焦點，充分展現主人的不凡品味，加上幾乎每間菸酒專跟量販店都能找到，是相當容易入手的酒款。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 經典格蘭傑連續14年獲得《威士忌聖經》...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 經典格蘭傑連續14年獲得《威士忌聖經》作者Jim Murray94分肯定，「最複雜的繁複風味」擄獲威士忌迷青睞。（建議售價780元） 圖／格蘭傑 提供
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對於想要了解格蘭傑換桶窖藏陳釀技術的獨特之處的威士忌玩家，水流觴建議最佳方式是拿格蘭傑經典做對照組，「3款窖藏陳釀系列都是在格蘭傑經典的10年波本桶威士忌基礎上做換桶陳釀，比爾博士的強項除了凸顯不同風味桶的特色，還能保留酒廠特色個性，二者缺一不可。」換言之，先喝一口經典、再喝一口換桶陳釀酒款，就能清楚表感受酒廠企圖，遠勝過千言萬語。

水流觴 達人小檔案
13年威士忌作家資歷
目前為威士忌雜誌國際中文版副總編輯、UDN烈酒專欄作家
擁有WSET二級烈酒認證
擔任BACARDI等十數個國際調酒大賽評審

產品建議售價
經典格蘭傑 建議售價：780元
Lasanta格蘭傑12年PX雪莉桶 建議售價：1250元
Quinta Ruban格蘭傑14年波特桶 建議售價：1400元
Nectar d’Or格蘭傑蘇玳桶 建議售價：1500元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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