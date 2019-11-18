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顏面神經麻痺好發於季節交替 過勞累者應當心

2019-11-18 14:56中央社 台北18日電

行政院長蘇貞昌（圖）昨天出席蔡英文競選總部成立大會，站在台上的他臉部表情僵硬，而...
行政院長蘇貞昌（圖）昨天出席蔡英文競選總部成立大會，站在台上的他臉部表情僵硬，而辦公室人員表示，蘇院長近來公務繁忙，因此遭到病毒感染造成顏面神經失調。聯合報系記者許正宏／攝影
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基隆長庚外科部副部長陳品元今天表示，顏面神經麻痺好發於季節交替、天氣變化大等易感冒時期，患者平均比平時增1到2成，太勞累、抵抗力較弱者是危險族群。

行政院長蘇貞昌因過度疲勞導致顏面神經失調，行政院幕僚說，蘇貞昌配合醫囑休息，健康沒其他問題，公務暫由行政院副院長陳其邁代理。

陳品元接受中央社記者訪問表示，顏面神經麻痺是病毒類感冒後遺症，患者可能遍及各年齡層，確切成因不明，僅知有6到7成患者發病前都曾有感冒症狀，可能是病毒侵犯到神經元導致發炎而暫時喪失功能。

台北榮民總醫院神經醫學中心腦血管科主治醫師林浚仁表示，顏面神經麻痺和睡眠、壓力息息相關，只要身體太累，抵抗力下降就可能發生，常見症狀包括眼睛閉不緊、嘴角歪斜、流口水或額頭兩側皺紋不對稱等；臨床上患者多是常熬夜趕工的上班族，以類固醇治療約一週就會好轉。

此外，林浚仁說，一旦確診顏面神經麻痺，可同時注意耳朵是否冒小水泡，可能是感染帶狀皰疹病毒，除以類固醇治療，可同時以抗病毒藥物治療，避免後遺症。

隨選舉逼近，陳品元提醒，太勞累可能使身體各種毛病紛紛冒出來，尤其有慢性病患者務必按時用藥，他曾遇過有慢性病史的里長因選舉期間過勞、沒好好用藥，剛確定當選、正在慶功宴時就因腦部動脈瘤破裂送醫，參選人忙跑攤拜票時，也別忘留意自身健康。

不過，顏面神經麻痺雖可能造成「臉歪嘴斜」，但與「中風」仍有相當程度差異；林浚仁說，中風主要影響下半臉、以嘴角為主，而顏面神經麻痺則是整臉、包括眼睛和嘴角，最簡單分辨方法就是請病人用力閉眼，如果眼睛閉不緊，很可能是顏面神經麻痺；如果眼睛閉得緊，中風機會較大，務必儘速到大醫院就醫。

患者行政院中風

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