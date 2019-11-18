中國新增鼠疫病例 疾管署密切監視社區感染風險

2019-11-18 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



中國12日公布一對內蒙古夫妻經北京官方確診為「肺鼠疫」，感染源仍不明，昨又新增一名內蒙古男性確診為「腺鼠疫」，初步判定是因食用野兔而感染。衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，疾管署將密切監視中國鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示。

羅一鈞表示，鼠疫是人畜共通傳染病，病源為鼠疫桿菌，傳染力頗強，潛伏期7到14天。當鼠蚤叮咬嚙齒類動物或人類時，可能由傷口造成細菌感染，也可能透過肺鼠疫感染者的飛沫傳染，初期症狀就是發燒，以及傷口附近的淋巴結腫大。

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若感染者僅傷口附近淋巴結出現腫大，稱之為腺鼠疫，以四環黴素治療效果佳，死亡率較低，但若腺鼠疫未及時治療，可能引起全身性的敗血性鼠疫，包括腦膜都可能受到感染。若腺鼠疫病情擴散惡化，或是鼠疫桿菌直接透過飛沫感染到肺部，則會引起肺鼠疫，出現肺炎、縱膈炎、胸膜滲液等症狀，死亡率高達六成。感染者需入住隔離病房，其同住者、接觸者、醫護人員、同學同事，都必須進行自主健康管理與密切追蹤，必要時可進行預防性投藥。

羅一鈞表示，鼠疫在台灣自1953年起就已經絕跡，沒有人類病例，但中國一直沒有絕跡或根除，今年中國迄今累計鼠疫病例四例（一例死亡），上次嚴重疫情發生於2009年共12例，其中3例死亡，2009年後病例數下降，2010年為7例，之後每年約發生0至3例。

羅一鈞表示，據中國大陸疾病預防控制中心說明，北京確診的鼠疫個案尚未有引起院內感染與社區感染的狀況，但接觸者仍須密切追蹤，也必須針對內蒙古之傳染來源進行調查。疾管署將密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示，提醒民眾注意防範。