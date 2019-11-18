花生一周跌10元！ 雲林縣長出示進口決標單批中央

2019-11-18 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



今年二期花生產量少，價格一度節節攀升，卻傳出農委會將進口花生平穩價格，引起農民恐慌，今天花生進口議題在雲林縣議會延燒，民進黨團議員要求縣府應澄清不實農情，縣長張麗善出示WTO決標紀錄表反駁，指農委會已於11月12日通過明年一月起將進口5235噸花生，才會造成盤商不願收購預期心理，呼籲中央應與農民站在一起，不該在此時進口花生。

雲林二期花生陸續採收，農糧署長胡忠一上周才到雲林召開座談會澄清，他說花生是WTO受保護作物，每年元月到9月可進口5235公噸，但農糧署發現國內1期花生是5到6月採收，2期是11月，為避免打擊國產花生，經與WTO交涉獲同意錯開採收期，所以今年底以前絕不會進口。

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胡忠一下鄉澄清，但雲林花生產地收購價格仍從一周前每台斤48元跌至目前每台斤約35元，民進黨團總召黃淑鈴、議員蔡岳儒、邱世文今在議會聯合質詢，要求縣府應澄清花生進口不實謠言，讓農民不再恐慌。

張麗善表示，花生產地收購價格上周每台斤約47、48元，農委會在11月12日通過明年一月起進口花生5235噸，造成盤商認為現在購買花生會超量，不下場購買花生，造成花生價格崩盤，她質疑中央沒有站在農民立場，呼籲中央政府與農民站在一起，不可以在此時進口花生，甚至混淆視聽，說這個月跟下個月不會進口，但11月12日已經決標明年進口。

誠信聯盟議員蔡東富也痛批農委會，指換成他是盤商，也會等到明年一月才買花生，政府不該在此時標售，根本是不負責任。