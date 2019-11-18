場館應變：托育服務、遲到包廂、自在場

2019-11-18 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



台灣表演藝術觀眾禮儀還待成熟，各場館為讓整體觀眾都有良好欣賞經驗，因應方式精益求精。台北兩廳院今年起開辦幼兒托育服務，讓家長放心進廳看表演，另打造不怕干擾他人的輕鬆自在場。台中國家歌劇院在五樓為遲到觀眾打造遲到包廂，不再因遲到就錯失表演，也不會因遲進場影響其他觀眾。

兩廳院今年開辦托育服務，讓爸媽看表演時，小朋友也有適當去處。 圖／兩廳院提供 分享 facebook

兩廳院副總監許美玲表示，兩廳院都會和表演方討論節目是否限制年齡，遇到帶幼兒的父母，會先遞送溫馨小卡，提醒小朋友若在廳內不舒服哭叫，可協助父母帶小孩出場。

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許美玲說，托育服務請來專業老師在廳外帶四歲到八歲的小朋友，讓父母放心看表演，實施以來反應頗佳。

兩廳院甫開辦的輕鬆自在場，仿效英國國家劇院等場館實施，讓觀眾看表演不須太拘謹端坐，也不須介意發出聲響或擺動身體，各種年齡、感官敏感、學習障礙者都可參與。

台北國家兩廳院今年起舉辦「輕鬆自在場」，觀眾可用自己最舒服的方式看表演，並隨需要多次進出，而不遭人側目。 圖／兩廳院提供 分享 facebook

高雄衛武營藝文中心藝術總監簡文彬表示，是否比照兩廳院辦托育服務，早在計畫中，只是甫開幕難以立刻趕上32年歷史的兩廳院。

表演方反應不一：把觀眾趕出場、等手機鈴聲停才演、巧妙接演手機樂音

面對觀眾禮儀不當，表演方做法不同。

義大利鋼琴家波里尼曾因第一排觀眾頻看手機，干擾他演奏，要求觀眾出場，最後這位觀眾在全場噓聲中出場。古騰堡交響樂團首席客座指揮查哈里亞斯遇觀眾手機響，停下演奏，要觀眾不要接，等鈴聲停才繼續演。

一名中提琴家在觀眾手機響起Nokia取材自古典樂的鈴聲時，巧妙接演，贏得滿堂彩。作曲家Jim David運用各式手機鈴創作「iCanon」管絃曲，效果頗佳。