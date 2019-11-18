大甲也有懸日可拍 盧秀燕請警方維護交通安全

2019-11-18 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市大甲警分局表示，11月18日至22日大甲地區將連續有5天「懸日」現象，依中央氣象局資料，指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層之路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀景象，此現象即將在今天下午4點39分至4點59分出現在台中市大甲區經國路上，預計將吸引眾多市民駐足觀賞或攝影，台中市長盧秀燕請警察局加派警力維護觀賞、攝影與行人等交通安全。

大甲懸日最佳觀賞地點在大甲區經國路(台1線152公里處)，大甲分局將派遣6名警力到此路口執行交通疏導及民眾安全維護、另派10名警力於經國路段沿線機車巡邏，維護沿線周遭交通順暢，讓市民能安心欣賞懸日的美景。

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