大甲也有懸日可拍 盧秀燕請警方維護交通安全
2019-11-18 12:48
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市大甲警分局表示，11月18日至22日大甲地區將連續有5天「懸日」現象，依中央氣象局資料，指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層之路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀景象，此現象即將在今天下午4點39分至4點59分出現在台中市大甲區經國路上，預計將吸引眾多市民駐足觀賞或攝影，台中市長盧秀燕請警察局加派警力維護觀賞、攝影與行人等交通安全。
大甲懸日最佳觀賞地點在大甲區經國路(台1線152公里處)，大甲分局將派遣6名警力到此路口執行交通疏導及民眾安全維護、另派10名警力於經國路段沿線機車巡邏，維護沿線周遭交通順暢，讓市民能安心欣賞懸日的美景。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
大甲警分局表示，此次懸日為台中市最北邊、最靠近台灣海峽的「椰林大道」懸日美景，警方呼籲，民眾賞景時應靠邊行走，不得在道路上任意奔跑並提醒民眾要注意隨身背包應放置胸前(勿在背後)，預防遭到扒竊。另因「懸日」出現時間正值下班交通巔峰期間，大甲分局已規劃交通疏導勤務，請民眾勿為追逐拍攝懸日美景，任意穿越馬路、人車爭道等行為，避免造成危險。
留言