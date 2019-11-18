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素食店賣「鮮蝦捲」？未明顯標示素食違規

2019-11-18 12:42聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市衛生局今年抽查市售豆製品97件、素食食品30件，其中豆製品6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格，素食食品品質都合格，但有1件抽自素食自助餐店、貨源來自基隆的「鮮蝦捲」因未明顯標示素食違規。

衛生局抽查97件豆製品中，抽自自助餐店或小吃店、豆腐工坊的3件豆腐產品、1件豆干絲產品及2件豆干產品違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫；依違反食品安全衛生管理法可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查違規產品來源皆屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，苯甲酸是可合法使用的防腐劑，食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，苯甲酸可使用於「豆皮豆干類」產品，如傳統市場販售之豆干、豆干丁、豆干絲、豆皮、豆包、素雞等，其用量上限為每公斤0.6公克，但「不得使用於豆腐類產品」，包含板豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿；而食入的苯甲酸可從尿中排出。

陳怡婷說，過氧化氫俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚肉煉製品如魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸，及豆類製品如豆腐、豆干、干絲、麵腸的加工過程，但依標準，最終食品中不得殘留，也不得使用於麵粉及相關製品；若食入過氧化氫過多，可能會引起頭痛、嘔吐等症狀，濃度與量過高還可能造成皮膚、眼睛及腸胃道的腐蝕性傷害。

至於標示違規的素食食品「鮮蝦捲」，陳怡婷表示，鮮蝦捲未明顯標示素食字樣，檢驗後內容物沒有鮮蝦成分也與產品名本質不符，因此涉及標示不實、誇張或易生誤解，可依食安法，處分製造業者4萬到400萬元罰鍰；因來自基隆，已移請基隆市府追查。

素食業者則表示，進貨時廠商就說明「鮮蝦捲」確實是素食，但未料標示不夠清楚違規，之後都會請廠商提供標示明確的食材。

北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過...
北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格。圖／衛生局提供
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北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過...
北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格。圖／衛生局提供
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北市衛生局今年抽查素食食品30件，素食食品品質都合格，但有1件抽自素食自助餐店、...
北市衛生局今年抽查素食食品30件，素食食品品質都合格，但有1件抽自素食自助餐店、貨源來自基隆的「鮮蝦捲」因未明顯標示素食違規。圖／衛生局提供
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北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格。圖／衛生局提供
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北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格。圖／衛生局提供
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北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格。圖／衛生局提供
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北市衛生局今年抽查市售豆製品97件，其中6件因違規添加防腐劑苯甲酸或檢出殺菌劑過氧化氫陽性而不合格。圖／衛生局提供
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