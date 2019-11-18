麥桿殼新妙用！減少運送昆蟲死亡率

2019-11-18 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



為促進天敵昆蟲商品在農業上的應用發展，農委會苗栗區農業改良場改變過去天敵昆蟲商品常用的填充資材，改採用麥桿殼混合物作為草蛉商品的新填充物，可有效增加草蛉幼蟲10%存活率，有助於循環利用田間農業資源。

苗栗場表示，目前常見天敵商品使用稻殼或蕎麥殼填充，但使用稻殼作為填充物時，稻殼較容易受擠壓而破碎，使天敵昆蟲因躲避空間變形在運送過程容易死亡。

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因此，研究人員測試其他農業可用資材，發現結構紮實、但中空的麥桿及麥殼不易因重複碰撞而壓縮變形，適合作為天敵商品填充物。試驗結果顯示，可提升10%草蛉存活率，減少商品損失、降低生產管銷成本，未來可將價格回饋到農友身上。