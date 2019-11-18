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北市抽驗食具、染髮劑 1件竹筷含聯苯 多件標示違規

2019-11-18 11:50聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市衛生局今年度檢驗59件食品容器具、20件染髮劑，除1件抽自萬華區正金企業社的「竹筷」因含有不得檢出的聯苯而違規外，分別有4件食品容器具、6件染髮劑標示不符規定；衛生局表示，竹筷因來自新北的普禾企業公司，除通知販售業者下架，也移請新北依食品安全衛生管理法開罰責任業者3萬到300萬元罰鍰。

衛生局抽驗59件食品容器具中含15件塑膠手套、5件奶瓶、14件紙製餐具、15件免洗筷或木製攪拌棒及10件不鏽鋼餐具；其中品質檢驗僅1件「竹筷」檢出聯苯0.834ppm，依規定標準是不得檢出；標示部分則是塑膠手套1件未標示可重複使用與否、2件無耐熱溫度；奶瓶1件未標示耐熱溫度。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，竹筷依規定不可使用聯苯，聯苯是種防腐劑，若大量食入會刺激上消化系統產生噁心、嘔吐、昏睡，長期暴露則會導致肝功能退化等症狀。

陳怡婷說，另外4件標示不符規定產品，經追查產品來源2件為外縣市，已移請外縣市辦理，2件來自北市者，則依違反食安法第26條及第47條規定，處3萬元罰鍰；並命業者將違規品回收改正，否則不得繼續販賣。

另外，衛生局抽驗20件染髮劑品質都合格，但6件標示不合格，「富麗絲染髮系列 亞麻棕色 第1、2劑」、「優媚霜三重護髮雙管染髮霜5NB自然棕（第一劑、第二劑）」、「伊露恩草本染髮霜4淺栗色 第1劑 第2劑」、「炫艷護髮染髮乳（7自然黑色）」等4件產品，其外包裝標示內容與衛福部原核准的內容不符，如公司地址、名稱等不同等；「美吾髮快速護髮染髮霜-4自然栗」標示內容遭同捆贈品遮擋；「魅尚萱染髮慕斯3N黑褐色（第一劑、第二劑）」產品，外包裝標示與衛福部原核准內容不符外，外包裝也沒有批號，都違反化粧品衛生安全管理法。

陳怡婷說，業者標示疏失也包含衛服部核准有效日期3年，業者卻標2年等情況，6件違規有3件來自新北，已移請新北辦理；3件貨源來自北市的則依法要求回收修正、開罰。

北市衛生局今年度檢驗59件食品容器具，1件抽自萬華區正金企業社的「竹筷」因含有不...
北市衛生局今年度檢驗59件食品容器具，1件抽自萬華區正金企業社的「竹筷」因含有不得檢出的聯苯而違規。圖／北市衛生局提供
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「美吾髮快速護髮染髮霜-4自然栗」標示內容遭同捆贈品遮擋。圖／北市衛生局提供
「美吾髮快速護髮染髮霜-4自然栗」標示內容遭同捆贈品遮擋。圖／北市衛生局提供
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衛生局新北北市

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