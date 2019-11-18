大師級人物打造 星宇航空機上音樂爵士風

2019-11-18 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



繼全系列制服、星宇香及機上安全影片之後，星宇航空今天再公開由爵士樂巨擘Peter White打造的機上音樂，包含登機及降落音樂共6首歌曲，透過優雅輕快的音符讓旅客在旅程的開始與結束，都能有最放鬆自在的心情。Peter White也為此發行數位專輯Ｍusic for STARLUX Airlines，於各音樂數位平台中上架。

星宇航空表示，機上音樂風格跳脫傳統航空公司的機上音樂曲風，董事長張國煒指定採用Smooth Jazz，他在美國留學時，就時常邊開車邊收聽爵士樂。張國煒董事長說，星宇航空編製Smooth Jazz機上音樂的初衷，是希望旅客一上機就能沈浸在輕鬆愉悅的氣氛中，機上音樂除了好聽還要耐聽，讓人在密閉的機艙環境中感到全然的放鬆，提升飛行的舒適感受。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

星宇航空邀請Smooth Jazz界的大師級人物Peter White，量身打造專屬的機上音樂，為使樂曲能在機艙噪音及封閉環境下依舊突出，Peter White特別選用音色較飽滿的樂器如吉他、手風琴及馬林巴琴。三首登機音樂包括Flying High、Fun in the Sun、Island Getaway營造充滿放鬆及期待的海島度假感；三首Landing music：Peaceful、Adventure、Homeward Bound則以輕快的節奏預告美好旅程，同時也為返家或抵達目的地的旅客營造歡樂的氛圍。