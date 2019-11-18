怎麼補眠才不傷身 醫師教你正確方法

2019-11-18 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



2017年諾貝爾生理暨醫學獎獲獎研究「控制生理時鐘的分子機制」顯示，作息不規律影響身心甚鉅，但不少人卻經常錯誤在平日熬夜晚睡、利用假日補眠。醫師表示，如果前一晚睡眠不足，隔日可稍作午休，午休時間不超過30分鐘；如果仍舊感到需要拉長夜間睡眠時間，建議以正常睡眠時段的中間點為基準，在中間點不變的情況下，同時提早入睡、延後起床來補足精神。

台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒表示，許多人體荷爾蒙有固定的分泌時間，像是生長激素通常在夜間兩點至三點分泌、俗稱為壓力荷爾蒙的可體松則多在早上分泌。因此睡眠作息不規律會影響體內荷爾蒙分泌紊亂，連帶對於生理與心理健康產生負面影響。

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現代人睡眠作息不規律有些常見原因，林煜軒在臨床上觀察到，不少上班族不慎攝取過多咖啡因或在下午三點後還喝咖啡，另外還常見許多人長時間使用手機導致作息失調。

國衛院近期研究團隊發現，整日使用手機時間每增加1小時，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘的睡眠時間；睡前使用手機的壞習慣，更會因為直視光源、抑制退黑激素分泌，而顯著延後睡眠周期。